Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο κορυφαίος ριμπάουντερ της EuroLeague, έμεινε στα μηδέν ριμπάουντ για πρώτη φορά μετά από 686 ημέρες.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν χρειάστηκε να παίξει πολύ με την Χάποελ Τελ Αβίβ. Με αποτέλεσμα η στατιστική του να παρουσιάζει κάτι που δεν το έχουμε συνηθίσει από τον Σέρβο σταρ.

Ο κορυφαίος σέντερ της Ευρώπης την φετινή σεζόν, πάτησε παρκέ για 15:40, έχοντας 9 πόντους με 3/3 δίποντα, 3/3 βολές και συνολικά 6 κερδισμένα φάουλ. Βλέπετε κάτι παράξενο στα παραπάνω νούμερα; Κι όμως υπάρχει.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο κορυφαίος ριμπάουντερ της φετινής EuroLeague, δεν πήρε ΚΑΝΕΝΑ ριμπάουντ!

Παρότι μετρά 7 ριμπάουντ ανά αγώνα, στην αναμέτρηση κόντρα στη Χάποελ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν μάζεψε κανένα «σκουπίδι», κάτι που δεν περιμένει κανείς από τον Σέρβο.

Τελευταία φορά που ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν είχε μαζέψει κανένα ριμπάουντ ήταν πριν από σχεδόν δύο χρόνια, στον ημιτελικό της EuroLeague του 2024 απέναντι στη Ρεάλ, σε ένα παιχνίδι όπου τραυματίστηκε και χρειάστηκε ράμματα.

Από τότε πέρασαν 686 ημέρες, στις οποίες ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ποτέ άλλοτε δεν είχε μείνει στο μηδέν στα ριμπάουντ.

Προσέξτε όμως. Δεν λέμε ότι ο Μιλουτίνοφ ήταν κακός απέναντι στη Χάποελ. Τουναντίον, καθώς ήταν αλάνθαστος και έβαλε πολλούς πονοκεφάλους στην άμυνα της Χάποελ, συγκεντρώνοντας 15 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Άλλωστε το ταλέντο του Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι τέτοιο που ακόμη και να μην πάρει ριμπάουντ, μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι με πολλούς τρόπους. Δεν μπορεί όμως το γεγονός πως κορυφαίος ριμπάουντερ της Λίγκας έμεινε στο μηδέν να μην προξενήσει εντύπωση.