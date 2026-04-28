Ο Μάικ Τζέιμς έγινε αποδέκτης χλιαρών αποδοκιμασιών κατά την είσοδό του στο παρκέ του ΣΕΦ για την προθέρμανσή του.

Ο Ολυμπιακός και η Μονακό ρίχνονται στη «μάχη» των Playoffs με τους «ερυθρόλευκους» να υποδέχονται την ομάδα από το Μόντε Κάρλο στο ΣΕΦ για το Game 1, καθώς έχουν το πλεονέκτημα έδρας.

Η Μονακό από την άλλη αρχίζει και έχει επιστροφές στο ρόστερ της με τη μοναδική σημαντική απουσία να είναι εκείνη του Νίκολα Μίροτιτς. Μάλιστα, ο Μάικ Τζέιμς κατά την είσοδό του στο παρκέ για την καθιερωμένη προθέρμανση της ομάδας του δέχτηκε χλιαρές αποδοκιμασίες από τους Πειραιώτες φιλάθλους.

Να υπενθυμίσουμε ότι στο φαληρικό στάδιο, που είναι Sold out, αναμένεται πολύ δυναμική ατμόσφαιρα με μπλουζάκια να προσφέρονται σε κάθε φίλαθλο.

