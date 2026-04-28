Ολυμπιακός - Μονακό: Χλιαρές αποδοκιμασίες στην είσοδο του Μάικ Τζέιμς
Ο Ολυμπιακός και η Μονακό ρίχνονται στη «μάχη» των Playoffs με τους «ερυθρόλευκους» να υποδέχονται την ομάδα από το Μόντε Κάρλο στο ΣΕΦ για το Game 1, καθώς έχουν το πλεονέκτημα έδρας.
Η Μονακό από την άλλη αρχίζει και έχει επιστροφές στο ρόστερ της με τη μοναδική σημαντική απουσία να είναι εκείνη του Νίκολα Μίροτιτς. Μάλιστα, ο Μάικ Τζέιμς κατά την είσοδό του στο παρκέ για την καθιερωμένη προθέρμανση της ομάδας του δέχτηκε χλιαρές αποδοκιμασίες από τους Πειραιώτες φιλάθλους.
Να υπενθυμίσουμε ότι στο φαληρικό στάδιο, που είναι Sold out, αναμένεται πολύ δυναμική ατμόσφαιρα με μπλουζάκια να προσφέρονται σε κάθε φίλαθλο.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta
🗣️ «Χλιαρές» αποδοκιμασίες για τον Μάικ Τζέιμς κατά την είσοδο του.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 28, 2026
📹 Ευτυχία Οικονομίδου #olympiacosbc pic.twitter.com/SZrxqApp7T
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
