Kαρφωμένα τα βλέμματα πολλών ομάδων απόψε στο ματς της Παρτίζαν με τη Ζάλγκιρις και ιδιαιτέρως των ανθρώπων του Παναθηναϊκού.

Η ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια τον έβαλε σε περιπέτειες ακόμα και για την θέση στην πρώτη εξάδα. Όλα θα κριθούν πλέον από τα αποψινά ματς της Euroleague και από εκείνα της τελευταίας αγωνιστικής.

Οι πράσινοι αυτή τη στιγμή είναι 7οι και έχουν ρεκόρ 21-16. Στην έκτη θέση συναντάμε τη Ζάλγκιρις που έχει 21-15 και ματς λιγότερο. Κομβικό το αποψινό ματς στην έδρα της Παρτίζαν.

Το Παρτίζαν-Ζάλγκιρις τραβά τα βλέμματα του Παναθηναϊκού και όχι μόνο

Αν οι Λιθουανοί το πάρουν θα πάνε στο 22-15 και θα έχουν την αδιάφορη Παρί την τελευταία αγωνιστική στο Κάουνας για να τσεκάρουν τη θέση τους στην 6άδα. Σε τέτοια περίπτωση οι πράσινοι θα δυσκολευτούν πολύ να μπουν στην 6άδα ακόμα και αν επικρατήσουν της Εφές την τελευταία αγωνιστική (κάτι που πιθανότατα θα συμβεί στο T-Center).

Aν οι Λιθουανοί κάνουν 1 νίκη στα 2 τελευταία τους ματς και χάσουν στο Βελιγράδι, τότε αν οι πράσινοι νικήσουν την Εφές θα είναι από πάνω από τη Ζάλγκιρις γιατί την έχει στην ισοβαθμία. Έτσι θα μπορεί να φτάσει μέχρι και 5ος στην καλύτερη περίπτωση.

Αυτό γιατί υπάρχει και η 5η Χάποελ Τελ Αβίβ που έχει ματς λιγότερο, αυτό την Κυριακή του Πάσχα κόντρα στη Μακάμπι . Ντερμπάρα και ας είναι βαθμολικά δύσκολα η Μακάμπι (18-18) που δεν θα προλάβει την 10άδα (μόνο τη Ντουμπάι έχει στην ισοβαθμία από τις ομάδας που είναι από πάνω της, ενώ με τη Μονακό είναι ακριβώς στο ίδιο λόγω νίκης και ήττας με 5 πόντους στα δύο ματς) . Ο Παναθηναϊκός έχει την ισοβαθμία και με την Χάποελ.

Άρα όπως καταλαβαίνουμε απόψε οι πράσινοι κοιτούν αρκετά το ματς της Ζάλγκιρις και θέλουν ήττα τους για να αυξηθούν πολύ οι πιθανότητες τους για είσοδο στην 6άδα στο τέλος.

Μεγάλο ματς και το Μονακό-Μπάρτσα, αφού όποια νικήσει θα πιάσει τον Παναθηναϊκό στο 21-16. Οι πράσινοι έχουν την ισοβαθμία τόσο με τη Μονακό όσο και με τη Μπαρτσελόνα. Οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή είναι στο 20-16.

Ο Ερυθρός Αστέρας πάνω από το τριφύλλι στην ισοβαθμία

Τέλος υπάρχει και ο Ερυθρός Αστέρας που έχει τον Παναθηναϊκό στην ισοβαθμία και έχει μπροστά του εκτός έδρας ματς με την αδιάφορη Βιλερμπάν και τελευταία αγωνιστική παίζει στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ. Αν κάνει 2/2 και χάσει από την Εφές ο Παναθηναϊκός, τότε οι Σέρβοι είναι από πάνω. Πάντως το να ηττηθεί ο Παναθηναϊκός από την αδιάφορη Εφές είναι ένα σενάριο πολύ δύσκολο.