Άταμαν: «Θα παλέψουμε για το επόμενο ματς»
Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε για την ήττα του Παναθηναϊκού και τόνισε πως η Βαλένθια παίζει το καλύτερο μπάσκετ της Ευρώπης.
Ο Εργκίν Αταμάν υποκλίθηκε στην ανωτερότητα της Βαλένθια μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR και τόνισε η ομάδα του θα παλέψει στο επόμενο παιχνίδι.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:
«Παίζουν εκπληκτικό μπάσκετ επομένως τους άξιζε 100% να κερδίσουν το παιχνίδι. Μέχρι τώρα πιστεύω πως παίζουν το καλύτερο μπάσκετ στη διοργάνωση. Συγχαρητήρια στην Βαλένθια, θα παλέψουμε για το επόμενο ματς».
