Ο Οφέρ Γιανάι μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, έθεσε τους στόχους της Χάποελ Τελ Αβίβ, μαζί με τον Δημήτρη Ιτούδη.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ μετά τη νίκη της επί της Μακάμπι (88-99) πήρε την πρόκριση στα play-offs με τον Οφέρ Γιανάι να μην μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό του, αποθεώνοντας τον Δημήτρη Ιτούδη.

Μέσω ανάρτησης στο x, ο ιδιοκτήτης του ισραηλινού συλλόγου αναφέρθηκε στις δηλώσεις που έκανε ο Έλληνας τεχνικός λέγοντας:

«Χαίρομαι που σε βλέπω χαρούμενο, κόουτς. Οι haters θα συνεχίσουν να μας μισούν, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να παίρνουμε τίτλους μαζί».

Glad to see you happy coach ❤️🙏🏻



Haters will hate we will keep winning titles together pic.twitter.com/1G9pGTfV2Z — Ofer (@OferYannay) April 12, 2026

Πέραν της ανάρτησης που έκανε ο Γιανάι, πραγματοποίησε και δηλώσεις σε μέσα του Ισραήλ και αναφέρθηκε στον στόχο της ομάδας του, ενώ επίσης μοιράστηκε την απόλυτη νίκη για εκείνον, λέγοντας πως θέλει να βρεθεί του χρόνου μαζί με τη Μακάμπι στον τελικό του Final-Four.

Αναλυτικά όσα είπε ο Οφέρ Γιανάι:

«Παίξαμε εναντίον της Μακάμπι Τελ Αβίβ, μιας σπουδαίας ομάδας με έναν εξαιρετικό προπονητή, ο οποίος αγωνίστηκε με τρόπο που εμπνέει σεβασμό, αλλά είμαστε καλύτερη ομάδα με περισσότερους οικονομικούς πόρους και περισσότερο ταλέντο.

Χαίρομαι που πετύχαμε την πρώτη αποστολή και προχωράμε προς τα πλέι οφ. Με λίγη τύχη και ικανότητα, θα καταφέρουμε επίσης να φτάσουμε στο Final Four. Η πρόκριση στο Final Four θα είναι μια συναρπαστική στιγμή για μένα, για την κοινότητα των οπαδών της Χάποελ Τελ Αβίβ και για όλους τους πολίτες του Κράτους του Ισραήλ που πέρασαν τρία δύσκολα χρόνια θλίψης και πόνου που προσπάθησαν να μας καταστρέψουν.

Μετά τον αγώνα, είπα στον Σιμόν Μιζράχι ότι ελπίζω την επόμενη σεζόν να τους συναντήσουμε στον τελικό της EuroLeague, αυτή θα είναι η απόλυτη νίκη για μένα. Υπάρχει αλλαγή φρουράς εδώ.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ήταν για χρόνια η μόνη ομάδα στη EuroLeague και την κέρδισε επίσης, και ξαφνικά συναντά μια άλλη ομάδα από την πόλη του Τελ Αβίβ, με διοίκηση και ιδιοκτήτες που είναι πιο πεινασμένοι και πρόθυμοι να επενδύσουν τα χρήματά και τον χρόνο τους από αυτούς, και αυτός είναι ο τρόπος του κόσμου. Η Μακάμπι ήταν ένας αξιοσέβαστος αντίπαλος. Μου αρέσει πολύ ο Όντεντ Κατάς και χαίρομαι γι' αυτόν που υπέγραψε ένα συμβόλαιο που εγγυάται το οικονομικό του μέλλον».