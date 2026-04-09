O Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την τελευταία «διαβολοβδομάδα» στην Ισπανία και ετοιμάζεται να φορτσάρει για την τελευταία (38η) αγωνιστική της regular season της EuroLeague.

Τελευταίος αντίπαλος της ομάδας του Εργκίν Άταμαν είναι η Αναντολού Εφές.

Το τριφύλλι θα ρίξει αυλαία μέσα στην έδρα του στο Telekom Center υποδεχόμενο την ομάδα του Πάμπλο Λάσο επιδιώκοντας να κλείσει ιδανικά την κανονική περίοδο για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 17 Απριλίου και ώρα 21:15.