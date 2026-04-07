Παναθηναϊκός: Η 12άδα των «πρασίνων», μέσα ο Γκραντ
Ο Αμερικανός γκαρντ μπορεί να ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο αριστερό του χέρι αλλά θα δώσει κανονικά το «παρών» στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα στο Palau Blaugrana.
Ο Παναθηναϊκός ψάχνει την πρώτη του νίκη στην πρωτεύουσα της Καταλονίας ύστερα από 13 χρόνια και μπορεί να υπολογίζει κανονικά στον Τζέριαν Γκραντ.
H 12άδα του Παναθηναϊκού: Τι Τζέι Σορτς, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Σλούκας, Νάιτζελ Χέι-Ντέιβις, Κένεθ Φαρίντ, Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Χουάντσο Ερναγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου, Μάριους Γκριγκόνις, Ματίας Λεσόρ, Τσέντι Όσμαν.
