Ο Τζέριαν Γκραντ θα δώσει κανονικά το «παρών» στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη.

Ο Αμερικανός γκαρντ μπορεί να ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο αριστερό του χέρι αλλά θα δώσει κανονικά το «παρών» στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα στο Palau Blaugrana.

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει την πρώτη του νίκη στην πρωτεύουσα της Καταλονίας ύστερα από 13 χρόνια και μπορεί να υπολογίζει κανονικά στον Τζέριαν Γκραντ.

H 12άδα του Παναθηναϊκού: Τι Τζέι Σορτς, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Σλούκας, Νάιτζελ Χέι-Ντέιβις, Κένεθ Φαρίντ, Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Χουάντσο Ερναγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου, Μάριους Γκριγκόνις, Ματίας Λεσόρ, Τσέντι Όσμαν.