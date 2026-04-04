Ο Άλφα Ντιάλο συγκεντρώνει ενδιαφέρον από το NBA, ωστόσο στη EuroLeague είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Τι ισχύει με το συμβόλαιό του με τη Μονακό.

Ο Άλφα Ντιάλο έχει ξεχωρίσει φέτος στη EuroLeague αποτελώντας έναν από τους πιο επιδραστικούς two-way παίκτες της διοργάνωσης τη σεζόν 2025-26.

Με τα πολλά εσωτερικά και κατά βάση οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μονακό, τα ερωτηματικά γύρω από το μέλλον του στο Πριγκιπάτο ολοένα και πληθαίνουν με το «BasketNews» να δίνει φως στην υπόθεση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, ο Ντιάλο έχει συμβόλαιο με την ομάδα από το Μόντε Κάρλο έσω το 2028 το οποίο περιλαμβάνει και NBA out για το καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει πως αν υπάρξει η ευκαιρία μπορεί να κάνει το υπεραντλαντικό ταξίδι. Τουλάχιστον μία ομάδα από το κορυφαίο πρωτάθλημα έχει δείξει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του ειδικά με την οικονομική αβεβαιότητα να επισκιάζει τα πάντα στον σύλλογο.

Για τη EuroLeague, ωστόσο, τα δεδομένα δεν είναι τα ίδια με τη Μονακό να μην προτίθεται να τον παραχωρήσει σε άλλη ομάδα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Φέτος συγκεντρώνει μέσο όρο 12.5 πόντους, 4.3 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ και 1.3 κλεψίματα (2ος στη λίγκα).