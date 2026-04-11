Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με αφορμή τα 30 χρόνια από την κατάκτηση του ευρωπαϊκού στο Παρίσι, ανέβασε ένα ξεχωριστό βίντεο με σπικάζ Φραγκίσκου Αλβέρτη!

Ο Παναθηναϊκός, στις 11 Απριλίου του 1996, κατέκτησε την EuroLeague για πρώτη φορά στην ιστορία του, με την ΚΑΕ να κάνει μια ξεχωριστή ανάρτηση για αυτό.

«30 χρόνια από τη νύχτα που το πρώτο μας αστέρι χαράχτηκε στην ιστορία, θέτοντας τα θεμέλια για μια απαράμιλλη δυναστεία. Αυτό ήταν μόνο το πρώτο κεφάλαιο. "Η αρχή της κληρονομιάς μας" ξεκινά τώρα. Ετοιμαστείτε να γιορτάσετε την 30ή επέτειο!», έγραψε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην ανάρτησή της.

𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬, 𝟏𝟏/𝟎𝟒/𝟏𝟗𝟗𝟔 🏆☘️



30 years since the night our first star was carved into history, setting the foundation for an unmatched dynasty. ⭐️



This was just the first chapter. “The Beginning of Our Legacy” starts now.



Με αυτό τον τρόπο η ΚΑΕ αφήνει να εννοηθεί πως θα ακολουθήσουν κι άλλες ενέργειες για τον εορτασμό της επετείου από το 1996.

Αυτή ήταν η πρώτη κατάκτηση για τον Παναθηναϊκό, καθώς στη συνέχεια ακολούθησαν άλλες έξι, το 2000 στην Θεσσαλονίκη, το 2002 στη Μπολόνια, το 2007 στην Αθήνα, το 2009 στο Βερολίνο, το 2011 στη Βαρκελώνη και το 2024 ξανά στο Βερολίνο.