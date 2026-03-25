Η EuroLeague στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η EuroLeague βρέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου οι εκπρόσωποι της διοργάνωσης, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο δικός μας, Γιάννης Σφαιρόπουλος, μίλησαν για την σημασία του αθλήματος και την ανάπτυξή του.

Το ευρωπαϊκό μπάσκετ βρέθηκε στο επίκεντρο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τρίτη, 24 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια μιας ημέρας που συνδύασε τον αθλητισμό, την πολιτική και τη δημόσια συμμετοχή υπό τον τίτλο «Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ: Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διασφαλίσεις για το Ευρωπαϊκό Αθλητικό Μοντέλο».

Η ημέρα ξεκίνησε ακόμη και πριν από την ίδια την εκδήλωση, με μια διμερή συνάντηση μεταξύ του CEO της Euroleague Basketball, Τσους Μπουένο, και του Γκλεν Μικάλεφ, Ευρωπαίου Επιτρόπου για τη Διαγενεακή Ισότητα, τη Νεολαία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό. Αυτή η συνάντηση αναδεικνύει τη θεσμική σημασία της περίστασης και την άμεση εμπλοκή της Euroleague με τις ανώτατες ευρωπαϊκές αρχές στον τομέα του αθλητισμού.

Η εκδήλωση ξεκίνησε έξω από το Κοινοβούλιο με μια δυναμική και συμβολική μπασκετική δραστηριότητα, όπου Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συγκεντρώθηκαν μαζί με στελέχη της Euroleague, τον Πρέσβη της Euroleague και πρώην σταρ Τζο Αρλάουκας και τον Γιάννη Σφαιρόπουλο για μια ανεπίσημη προπόνηση στο σουτ.

Η πρωτοβουλία αυτή, έφερε κοντά υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, φορείς και προσκεκλημένους σε ένα πνεύμα ομαδικότητας, συμπερίληψης και αμοιβαίου σεβασμού, αναδεικνύοντας τη ενοποιητική δύναμη του αθλητισμού ανάμεσα σε χώρες και κοινότητες.

Χτίζοντας πάνω σε αυτή τη δυναμική, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φιλοξένησε μια υψηλού επιπέδου διάσκεψη, φέρνοντας κοντά υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, θεσμικούς εκπροσώπους και βασικούς stakeholders από όλο το οικοσύστημα του μπάσκετ για να συζητήσουν το μέλλον του αθλήματος στην Ευρώπη.

Ανάμεσα σα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο στη συζήτηση, ήταν και ο άλλοτε παίκτης της EuroLeague με τον Παναθηναϊκό, Νίκος Παππάς.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Ευρωβουλευτής Μάρκος Ρος (S&D, Ισπανία), ο οποίος την ξεκίνησε με μια εμπνευσμένη ομιλία για τη σημασία του οικοσυστήματος του αθλητισμού: «Γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο ένας ανταγωνισμός, ένα θέαμα ή μια επιχείρηση. Ο αθλητισμός είναι ανάπτυξη, εξέλιξη, ο αθλητισμός σημαίνει καλές γειτονιές, σημαίνει φιλάθλους και σημαίνει αίσθηση ταυτότητας. Ο ευρωπαϊκός αθλητισμός δεν μπορεί να γίνει μια επιχείρηση που ξεχνά τι πραγματικά έχει σημασία. Το μπάσκετ έχει παγκόσμια παρουσία, ιστορικούς συλλόγους, μια τεράστια βάση φιλάθλων και ξεκάθαρη προοπτική ανάπτυξης, αλλά ακριβώς γι’ αυτό, πρέπει να αναρωτηθούμε πώς θα διασφαλίσουμε ότι αυτή η ανάπτυξη ωφελεί ολόκληρο το οικοσύστημα».

Ο Χέσλερ, Γενικός Διευθυντής για την Εκπαίδευση, τη Νεολαία, τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό, παρουσίασε την οπτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον περαιτέρω κατακερματισμό των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ενθαρρύνοντας τον διάλογο: «Είμαστε υπέρ του εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών ως τον καλύτερο τρόπο για την αντιμετώπιση των ζητημάτων διακυβέρνησης ειδικότερα και των εμπορικών διαφωνιών. Είναι τα ίδια τα μέρη που πρέπει να μιλήσουν. Προς το συμφέρον του ευρωπαϊκού μπάσκετ και των φιλάθλων του, ελπίζουμε ότι ο περαιτέρω κατακερματισμός των διασυλλογικών διοργανώσεων μπορεί και πρέπει να αποφευχθεί», ενώ ο Heide τόνισε τη σημασία του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος: «Πιστεύω ότι το οικοσύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στον τομέα και πρέπει να ενισχύσουμε τα αθλητικά μοντέλα, να εξηγήσουμε τι είναι και να εξηγήσουμε ότι αυτό αποτελεί όφελος για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να έχουν πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες και αυτό είναι που χρειαζόμαστε στην κοινωνία μας». Τα υπόλοιπα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέπτυξαν περαιτέρω βασικές πτυχές για τον σεβασμό και την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος του μπάσκετ.

Η συμμετοχή της Euroleague Basketball βρέθηκε στο επίκεντρο με τον CEO της, Τσους Μπουένο, ο οποίος ανέδειξε την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τους κινδύνους του κατακερματισμού: «Το ευρωπαϊκό μπάσκετ αναπτύσσεται. Αναπτύσσεται σε τηλεθέαση, σε προσέλευση στα γήπεδα, στην ψηφιακή παρουσία, στην εμπλοκή, στην εμπορική δυναμική και στη διεθνή προβολή. Πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να αποφύγουμε τον κατακερματισμό, καθώς όταν το ανώτατο επίπεδο διασπάται, το ίδιο συμβαίνει και με την προσοχή, το ταλέντο και τις χορηγίες, και μεσοπρόθεσμα αποδυναμώνεται η βάση. Και όταν αποδυναμώνεται η βάση, το ευρωπαϊκό μπάσκετ στο σύνολό του ζημιώνεται. Πιστεύουμε στη συνεργασία, στον διάλογο, στο διεθνές άνοιγμα και στην καινοτομία».

Η αθλητική οπτική δόθηκε από τον Αντιπρόεδρο του EuroLeague Head Coaches Board και προπονητή Γιάννη Σφαιρόπουλο, ο οποίος πραγματοποίησε μια συγκινητική ομιλία για τη σημασία του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος του μπάσκετ: «Η πραγματική επίδραση του μπάσκετ γίνεται αισθητή έξω από το γήπεδο, στις γειτονιές, στις οικογένειες, στους νέους που βρίσκουν κατεύθυνση και έμπνευση μέσα από το παιχνίδι. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ πρέπει να γίνεται αντιληπτό όχι απλώς ως ένα προϊόν και όχι απλώς ως ψυχαγωγία, αλλά ως ένα ζωντανό οικοσύστημα. Αυτή η πυραμίδα δίνει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ τη νομιμοποίησή του και την ανθεκτικότητά του. Και αν ένα μέρος αυτής της πυραμίδας αποδυναμωθεί, ολόκληρο το σύστημα επηρεάζεται».

Ο πρώην παίκτης και Πρέσβης της Euroleague Τζο Αρλάουκας πρόσφερε μια διαφορετική οπτική ως Αμερικανός που πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του στην Ευρώπη: «Ως αυτό που μου αρέσει να αποκαλώ “σχεδόν Ευρωπαίος”, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτό που αντιπροσωπεύει το ευρωπαϊκό μπάσκετ: μια μοναδική κουλτούρα, διαμορφωμένη μέσα από δεκαετίες από γενιές παικτών, συλλόγων και φιλάθλων. Πρέπει να προωθήσουμε ενεργά αυτό που κάνει το ευρωπαϊκό μπάσκετ ξεχωριστό, να αναδείξουμε τις αξίες του, να ενισχύσουμε την ταυτότητά του και να διασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξή του παραμένει συμπεριληπτική, συνεργατική και με προοπτική προς το μέλλον».

Οι συζητήσεις υπογράμμισαν τη σημασία της θέσπισης σαφών λειτουργικών διασφαλίσεων ώστε να διασφαλιστεί ότι η εξέλιξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ ενισχύει, αντί να υπονομεύει, το Ευρωπαϊκό Αθλητικό Μοντέλο. Οι ομιλητές ανέδειξαν βασικούς κινδύνους που συνδέονται με τον κατακερματισμό, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στην ανταγωνιστική ισορροπία, την τοπική επανεπένδυση και τις διαδρομές ανάπτυξης των νέων παικτών.