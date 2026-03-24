Δείτε τον επόμενο αντίπαλο του Παναθηναϊκού στη συνέχεια της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Σαράγεβο για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Ντουμπάι BC στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής ενόψει άλλης μίας «διαβολοβδομάδας» και πήρε ένα σπουδαίο «διπλό».

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν ξεπέρασε το εμπόδιο του συνόλου του κόουτς Γκόλεματς κι επιστρέφει στο... σπίτι της, στο Telekom Center Athens όπου θα υποδεχθεί τη Μονακό για την 34η αγωνιστική.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 27 Μαρτίου και ώρα 21:15.