Μετά το ντέρμπι των «αιωνίων» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Παναθηναϊκός στρέφει το ενδιαφέρον του στην αναμέτρηση της επόμενης εβδομάδα κόντρα στην Ζάλγκιρις Κάουνας.

To 4o φετινό ντέρμπι Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού ανήκει στο παρελθόν ολοκληρώνοντας και την 30η αγωνιστική της Euroleague.

Από εδώ και στο εξής οι «πράσινοι» θα «κοιτάξουν» τα οκτώ εναπομείναντα ματς έως και το τέλος της regular season, εκ των οποίων τέσσερα εντός έδρας και άλλα τέσσερα εκτός.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στην 31η αγωνιστική όπου θα υποδεχθούν την Ζάλγκιρις (12/03, 22:00) στο «Τ-Center».

Το πρόγραμμα