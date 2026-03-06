Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα μέχρι το φινάλε της regular season
Μετά το ντέρμπι των «αιωνίων» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Παναθηναϊκός στρέφει το ενδιαφέρον του στην αναμέτρηση της επόμενης εβδομάδα κόντρα στην Ζάλγκιρις Κάουνας.
To 4o φετινό ντέρμπι Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού ανήκει στο παρελθόν ολοκληρώνοντας και την 30η αγωνιστική της Euroleague.
Από εδώ και στο εξής οι «πράσινοι» θα «κοιτάξουν» τα οκτώ εναπομείναντα ματς έως και το τέλος της regular season, εκ των οποίων τέσσερα εντός έδρας και άλλα τέσσερα εκτός.
Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στην 31η αγωνιστική όπου θα υποδεχθούν την Ζάλγκιρις (12/03, 22:00) στο «Τ-Center».
Το πρόγραμμα
- 31η αγωνιστική (12/03, 21:30): Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις
- 32η αγωνιστική (20/03, 21:15): Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας
- 33η αγωνιστική (24/03, 18:00): Dubai BC - Παναθηναϊκός
- 34η αγωνιστική (27/03, 21:15): Παναθηναϊκός - Μονακό
- 35η αγωνιστική (02/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός
- 36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός
- 37η αγωνιστική (09/04, 21:45): Βαλένθια - Παναθηναϊκός
- 38η αγωνιστική (17/04, 21:15): Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές
@Photo credits: eurokinissi
