Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα ως το φινάλε της regular season
Ταξίδι στο Παρίσι για ματς της 34ης αγωνιστικής κόντρα στην Παρί. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των Πειραιωτών έως το τέλος της regural season.
Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και συνεχίζει τις υποχρεώσεις του, οδεύοντας προς το φινάλε της κανονικής διάρκειας.
Μόλις οκτώ αγωνιστικές πριν το φινάλε της reagural season οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στο Παρίσι για το ματς με την Παρί (10/03, 21:45) και στη συνέχεια στο Μονακό.
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού:
- 34η αγωνιστική (10/03, 21:45): Παρί-Ολυμπιακός
- 31η αγωνιστική (12/03, 20:00): Μονακό-Ολυμπιακός
- 14η αγωνιστική (17/03, 21:15): Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (εξ αναβολής)
- 32η αγωνιστική (19/03, 21:15): Ολυμπιακός-Μπασκόνια
- 33η αγωνιστική (24/03, 21:30): Βαλένθια-Ολυμπιακός
- 35η αγωνιστική (03/04, 21:00): Βιλερμπάν-Ολυμπιακός
- 36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης
- 37η αγωνιστική (09/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός
- 38η αγωνιστική (16/04, 21:15): Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο
@Photo credits: eurokinissi
