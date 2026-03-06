Ταξίδι στο Παρίσι για ματς της 34ης αγωνιστικής κόντρα στην Παρί. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των Πειραιωτών έως το τέλος της regural season.

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και συνεχίζει τις υποχρεώσεις του, οδεύοντας προς το φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Μόλις οκτώ αγωνιστικές πριν το φινάλε της reagural season οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στο Παρίσι για το ματς με την Παρί (10/03, 21:45) και στη συνέχεια στο Μονακό.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού: