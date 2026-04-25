Ο Ταϊρίκ Τζόουνς επιστρέφει στην δράση, με τον Αμερικανό να βρίσκεται στην 12άδα του Ολυμπιακού για το ματς με την ΑΕΚ (18:15).

Επιστροφές στον Ολυμπιακό, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να είναι ξανά στην 12άδα, με τον Αμερικανό να ρίχνεται στη μάχη ενόψει του αγώνα με την ΑΕΚ.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα είναι ξανά στην 12άδα για πρώτη φορά μετά το παιχνίδι του ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τον Αμερικανό να αναμένεται να πάρει και αρκετό χρόνο στο παρκέ.

Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Ντόντα Χολ και Φρανκ Νιλικίνα, οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στην εξάδα των ξένων.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού:

Γουόκαπ, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Φουρνιέ