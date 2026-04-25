O Tζέιμς Νάναλι δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί κόντρα στον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική της regular season της Stoiximan GBL.

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στο στρατόπεδο της «Βασίλισσας». Xωρίς έναν εκ των πιο ποιοτικών παικτών της θα παραταχθεί η ΑΕΚ στο ματς με τον Ολυμπιακό (18:15, live Gazzetta, EΡΤ 2) για την τελευταία αγωνιστική της regular season της Stoiximan GBL.

Ο Τζέιμς Νάναλι υπέστη διάστρεμμα (αριστερή ποδοκνημική) και δεν θα αγωνιστεί απέναντι στην ομάδα του Μπαρτζώκα. Η κατάστασή του θα παρακολουθείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο της Ένωσης.

Έτσι η εξάδα των ξένων της Βασίλισσας για το ματς με τους Πειραιώτες θα αποτελείται από τους: Φρανκ Μπάρτλεϊ, Ραίκουάν Γκρέι, Λούκας Λεκαβίτσιους, Γκρεγκ Μπράουν, Κισόν Φίζελ και Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.

H 12άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιώνης, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ, Χαραλαμπόπουλος.