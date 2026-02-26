Παναθηναϊκός: Sold out το ματς με την Παρί
Καρφίτσα δεν θα πέφτει στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί. Η πράσινη ΚΑΕ ανακοίνωσε πως η αναμέτρηση (21:45) του Telekom Center Athens θα είναι sold out και ευχαρίστησε τον κόσμο της.
Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν συνεχίζει τη μάχη της για να καταφέρει στο τέλος της regular season να μπει στην 4άδα και να έχει πλεονέκτημα έδρας για τα playoffs της Euroleague. Για άλλη μια φορά ο κόσμος θα είναι δίπλα στην ομάδα για να τη σπρώξει στην νίκη.
Oι πόρτες θα ανοίξουν στις 18:45 στο γήπεδο όπως ενημέρωσαν οι πράσινοι για την αναμέτρηση κόντρα στην παρέα του Ναντίρ Ιφί.
