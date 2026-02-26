Η πράσινη ΚΑΕ ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για το αποψινό ματς κόντρα στην Παρί (21:45) στο Telekom Center Athens.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν συνεχίζει τη μάχη της για να καταφέρει στο τέλος της regular season να μπει στην 4άδα και να έχει πλεονέκτημα έδρας για τα playoffs της Euroleague. Για άλλη μια φορά ο κόσμος θα είναι δίπλα στην ομάδα για να τη σπρώξει στην νίκη.

Oι πόρτες θα ανοίξουν στις 18:45 στο γήπεδο όπως ενημέρωσαν οι πράσινοι για την αναμέτρηση κόντρα στην παρέα του Ναντίρ Ιφί.