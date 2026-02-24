Σάριτς: «Προφανώς περιμένω τη Euroleague»

Ο Ντάριο Σάριτς μίλησε για το μέλλον του κι αποκάλυψε ότι έχει στα άμεσα σχέδιά του το να επιστρέψει στη Euroleague.

Μετά από μια πορεία εννέα ετών στο μαγικό κόσμο του NBA, ο Ντάριο Σάριτς στρέφει ξανά το βλέμμα του στη Euroleague.

Ο 31χρονος Κροάτης φόργουορντ, μιλώντας στο meridian sports, παραδέχθηκε πως η επιστροφή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση αποτελεί πλέον τον άμεσο στόχο του, είτε αυτό συμβεί άμεσα είτε από το ξεκίνημα της επόμενης περιόδου.

Ο Σάριτς τόνισε πως η Euroleague είναι το επόμενο βήμα μετά το NBA, εκφράζοντας την πεποίθησή του πως το στυλ παιχνιδιού της του ταιριάζει απόλυτα. Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει την ανάγκη για μια περίοδο προσαρμογής, δηλώνει έτοιμος για τη νέα αυτή πρόκληση, αναζητώντας την κατάλληλη που θα του επιτρέψει να αποδώσει στο υψηλότερο επίπεδο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε για το ενδεχόμενο της επιστροφής του στη Γηραιά Ήπειρο

«Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι τη EuroLeague, η οποία ρεαλιστικά είναι το δεύτερο βήμα μετά το NBA. Είμαι επικεντρωμένος στο να βρω μια ομάδα και ένα σύστημα σε αυτό το περιβάλλον που να μου ταιριάζει και να επιτρέπει μια σύντομη περίοδο προσαρμογής, επειδή όλοι όσοι επιστρέφουν από το NBA τη χρειάζονται. Εκεί παίζεται ένα διαφορετικό είδος μπάσκετ, αλλά θεωρώ ότι αυτό το στυλ μού ταιριάζει και ότι θα μπορούσα να προσαρμοστώ. Ανυπομονώ για νέες προκλήσεις».

