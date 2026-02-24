Οι Κινγκς πανηγύρισαν μεγάλο... διπλό στην έδρα του Μέμφις, επικρατώντας με 114-123 και επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά από 16 σερί ήττες!

Έπειτα από 38 μέρες και 16 σερί ήττες οι Κινγκς... χαμογέλασαν ξανά, αφού επικράτησαν των Γκρίζλις με 114-123.

Η ομάδα του Σακραμέντο σταμάτησε το σερί των αρνητικών αποτελεσμάτων που είχε και πραγματοποιώντας μια κυρίαρχη εμφάνιση από την αρχή έως το τέλος, κατάφερε να πανηγυρίσει την 13η νίκη της στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη τη φετινή σεζόν.

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ ήταν εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, τελειώνοντας το παιχνίδι με 25 πόντους, 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Ατσούα, σημειώνοντας double - double με 22 πόντους και 12 ριμπάουντ. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Σμολ με 21 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-33, 61-63, 89-92, 114-123