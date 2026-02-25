Γουέστμπρουκ: «Είμαι ο πιο αθλητικός παίκτης όλων των εποχών»
Μπορεί τα εντυπωσιακά χρόνια του Ράσελ Γουέστμπρουκ με τους Θάντερ, τότε που... τρομοκρατούσε τη λίγκα να πέρασαν, όμως η αυτοπεποίθηση του Russ παραμένει.
Ο πολύπειρος γκαρντ που στα καλά του, πηδούσε στον Θεό και ήταν ένας πραγματικός οδοστρωτήρας, τόνισε πως είναι ο πιο αθλητικός παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ.
«Μην αναρωτιέσαι. Τσέκαρε τα νούμερα μου», είπε δείχνοντας σίγουρος. Ο άρχοντας του triple double που ακόμα όμως δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα, κάτι που του λείπει πολύ.
Russell Westbrook says he’s the most athletic player ever 👀— NBACentral (@TheDunkCentral) February 25, 2026
“Don’t even question that. Better check the numbers.”
(🎥 @TheWestbrookEra )
pic.twitter.com/Xz2fokmj3M
