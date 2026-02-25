Γουέστμπρουκ: «Είμαι ο πιο αθλητικός παίκτης όλων των εποχών»

O Ράσελ Γουέστμπρουκ είναι σίγουρος για τον εαυτό του και το δείχνει.

Μπορεί τα εντυπωσιακά χρόνια του Ράσελ Γουέστμπρουκ με τους Θάντερ, τότε που... τρομοκρατούσε τη λίγκα να πέρασαν, όμως η αυτοπεποίθηση του Russ παραμένει.

Ο πολύπειρος γκαρντ που στα καλά του, πηδούσε στον Θεό και ήταν ένας πραγματικός οδοστρωτήρας, τόνισε πως είναι ο πιο αθλητικός παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ.

«Μην αναρωτιέσαι. Τσέκαρε τα νούμερα μου», είπε δείχνοντας σίγουρος. Ο άρχοντας του triple double που ακόμα όμως δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα, κάτι που του λείπει πολύ.