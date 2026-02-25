Γουέστμπρουκ: «Είμαι ο πιο αθλητικός παίκτης όλων των εποχών»

Γουέστμπρουκ: «Είμαι ο πιο αθλητικός παίκτης όλων των εποχών»

Νίκος Καρφής
Ράσελ Γουέστμπρουκ
O Ράσελ Γουέστμπρουκ είναι σίγουρος για τον εαυτό του και το δείχνει.

Μπορεί τα εντυπωσιακά χρόνια του Ράσελ Γουέστμπρουκ με τους Θάντερ, τότε που... τρομοκρατούσε τη λίγκα να πέρασαν, όμως η αυτοπεποίθηση του Russ παραμένει.

Ο πολύπειρος γκαρντ που στα καλά του, πηδούσε στον Θεό και ήταν ένας πραγματικός οδοστρωτήρας, τόνισε πως είναι ο πιο αθλητικός παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ.

«Μην αναρωτιέσαι. Τσέκαρε τα νούμερα μου», είπε δείχνοντας σίγουρος. Ο άρχοντας του triple double που ακόμα όμως δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα, κάτι που του λείπει πολύ.

@Photo credits: NBA/Getty Images
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     