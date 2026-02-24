Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός: Οι διαιτητές της αναμέτρησης
Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στο Κάουνας προκειμένου να αντιμετωπίσει τη Ζάλγκιρις, στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής, με την EuroLeague να κάνει γνωστούς τους διαιτητές της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα το παιχνίδι θα διευθύνουν οι Ιγκόρ Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μάρτσιν Κοβάλσκι (Πολωνία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία). Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να αφήσει πίσω το χαμένο Κύπελλο και να αντιδράσει, έτσι ώστε να συνεχίσει στα θετικά αποτελέσματα και να αποκτήσει το πολυπόθητο πλεονέκτημα έδρας ενόψει των play-offs.
Όσον αφορά στο Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν μεταξύ των διαιτητής θα είναι και ο διεθνής Γιάννης Φούφης μαζί με τους Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Μανουέλ Ατάρ (Γαλλία)
