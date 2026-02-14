Ο προπονητής του Άρη Ιγκόρ Μίλιτσιτς απένειμε τα εύσημα στους παίκτες του για τη νίκη επί της Μυκόνου.

Ο Άρης πέρασε από τη Μύκονο για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο προπονητής των «κιτρίνων» Ιγκόρ Μίλιτσιτς είχε κάθε λόγο να είναι χαρούμενος με το θετικό αποτέλεσμα απέναντι σ’ έναν δυνατό αντίπαλο.

«Αυτό το παιχνίδι ήταν πολύ σημαντικό για εμάς, κυρίως σε πνευματικό επίπεδο. Ήρθαμε εδώ μετά τον αποκλεισμό μας από το EuroCup, κάτι που μας επηρέασε, ειδικά με τον τρόπο που αγωνιστήκαμε. Πριν από το παιχνίδι με την Κλουζ είχαμε ένα πολύ καλό σερί έξι αγώνων και ο αποκλεισμός μάς ταρακούνησε» δήλωσε ο τεχνικός του Άρη.

Και πρόσθεσε: «Ήταν μια μεγάλη πρόκληση να παρουσιαστούμε με ενέργεια και αποφασιστικότητα, ώστε να παλέψουμε για τουλάχιστον την πέμπτη θέση στη βαθμολογία. Η Μύκονος είχε μία νίκη λιγότερη από εμάς, οπότε ουσιαστικά βρισκόμαστε στο ίδιο επίπεδο. Πετύχαμε μια πολύ σημαντική νίκη και είμαι πραγματικά χαρούμενος γι’ αυτό. Έχουμε πλέον το 2-0 απέναντι στη Μύκονο, τον Ηρακλή και τον Προμηθέα, που είναι άμεσοι ανταγωνιστές μας για τις υψηλές θέσεις της κατάταξης».

Τέλος, ο Σέρβος τεχνικός της ομάδας της Θεσσαλονίκης συνεχάρη τους παίκτες του για την μαχητικότητα τους, αλλά και τον κόσμο για τη στήριξη του. «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου για τη μαχητικότητα και την προσπάθειά τους. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας που ήρθαν εδώ και μας στήριξαν ξανά. Είμαι για ακόμη μία φορά εντυπωσιασμένος από τη δύναμη και τη μαζικότητα της υποστήριξής τους σε κάθε παιχνίδι. Γι’ αυτό και η χαρά μου για αυτή τη νίκη είναι διπλή» είπε.

