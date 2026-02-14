Τα highlights της νίκης του Άρη μέσα στη Μύκονο

Δείτε τα highlights και τις καλύτερες φάσεις που ξεχώρισαν από τη νίκη του Άρη μέσα στη Μύκονο για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Άρης έφτασε τις 9 νίκες στη Stoiximan GBL,αφού επικράτησε της Μυκόνου στο κλειστό της «Άνω Μεράς» με 74-83.

Το σύνολο του Ίγκορ Μίλιτσιτς συνέχισε στα θετικά αποτελέσματα και μετά από τη νίκη επί του Παναθηναϊκού έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα, ενόψει της διακοπής για το Κύπελλο. Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Πουλιανίτης με 18 πόντους, έχοντας 4/4 τρίποντα.