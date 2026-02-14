Ο προπονητής της Μυκόνου Βαγγέλης Ζιάγκος μετά την ήττα από τον Άρη αναφέρθηκε στο θέμα της σωτηρίας που ακόμη δεν έχει κριθεί.

Η Μύκονος ηττήθηκε από τον Άρη στο κλειστό της Άνω Μεράς για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ο προπονητής της ομάδας Βαγγέλης Ζιάγκος αφού αναγνώρισε την ανωτερότητα του αντιπάλου, έσπευσε να διευκρινίσει πως ακόμη δεν έχει κριθεί τίποτε για την παραμονή.

«Συγχαρητήρια στον Άρη για τη νίκη του. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν και στους παίκτες μας για τη μαχητικότητα και το αγωνιστικό πνεύμα που χαρακτηρίζουν αυτή την ομάδα. Πρόκειται για ένα στοιχείο αδιαπραγμάτευτο, που τους πιστώνεται απόλυτα. Εξ αρχής επρόκειτο για μια αναμέτρηση που θύμιζε μάχη ανάμεσα στον Δαβίδ και τον Γολιάθ. Ο Άρης αγωνίζεται πλέον σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο, τόσο ως προς το μπάτζετ όσο και ως προς τη δυνατότητα ενίσχυσης και διορθωτικών κινήσεων στο ρόστερ» δήλωσε ο τεχνικός της Μυκόνου.

Και πρόσθεσε: «Εκτιμώ ότι αυτή η ποιοτική διαφορά, σε συνδυασμό με το βάθος που διαθέτει, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο, ιδίως στις κρίσιμες κατοχές. Όταν επιστρέψαμε από το -13 και φέραμε το παιχνίδι σε ισορροπία, η προσπάθεια της ανατροπής μάς εξάντλησε ενεργειακά. Και όταν μια ομάδα εξαντλείται, επηρεάζεται αναπόφευκτα η ποιότητα των εκτελέσεων, των αποφάσεων και, κατ’ επέκταση, η αποτελεσματικότητά της. Αντιθέτως, ο Άρης, χάρη στο βάθος του ρόστερ του, είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει παίκτες από τον πάγκο με καθαρό μυαλό και περισσότερη ενέργεια. Αυτό αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στα τελευταία τρισήμισι λεπτά, σε εξαιρετικά κρίσιμες κατοχές. Εμείς βρεθήκαμε σε ευνοϊκές θέσεις για να σκοράρουμε, όμως αστοχήσαμε, σε αντίθεση με τον Άρη που ευστόχησε σε τρία καθοριστικά σουτ».

Στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο θέμα της παραμονής στην κατηγορία: «Υπάρχει, ωστόσο, και ένα δεύτερο ζήτημα. Παρατηρείται μια ελαφρά τη καρδία αντιμετώπιση της ομάδας, σαν να έχει ήδη εξασφαλίσει την παραμονή της, κάτι που δεν μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους. Η Μύκονος δεν έχει σωθεί. Έχει διαμορφωθεί μια εσφαλμένη εικόνα σε ό,τι αφορά τη βαθμολογική της κατάσταση. Η ομάδα μας εξακολουθεί να μάχεται για την παραμονή και χρειάζεται τουλάχιστον μία ακόμη νίκη».

Και κατέληξε: «Επιπλέον, για πολλοστή φορά φέτος, χάνουμε παίκτη σε περίοδο εξαιρετικής αγωνιστικής κατάστασης. Ξεκινήσαμε με τον Τζέρεμι Έβανς, ακολούθησαν ο Καλίντ Μουρ και ο Μάιλς Χέσον, και τώρα είναι ο Κάναντι, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην Αμερική, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας. Το κενό στην περιφερειακή μας γραμμή είναι σημαντικό και, παρά την προσπάθειά μας να το καλύψουμε, επηρέασε καθοριστικά και τη σημερινή αναμέτρηση.

Περιμέναμε να δούμε τον Άρη να συνεχίζει στο EuroCup και θα επιθυμούσαμε να τα καταφέρει, δεδομένης της ποιότητας του ρόστερ του. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην πορεία του στο ελληνικό πρωτάθλημα».