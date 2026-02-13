Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στους τραυματίες και έδωσε το update ενόψει του Final 8 την επόμενη εβδομάδα στην Κρήτη.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 92-86 για την 18η αγωνιστική της Euroleague και πλέον ρίχνει σιγά-σιγά το βλέμμα στην επόμενη εβδομάδα και δη στο Final 8 του Κυπέλλου. Αν και θα προηγηθεί η αναμέτρηση με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο για το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL.

Ενόψει της διοργάνωσης στην Κρήτη, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε και τη σχετική ενημέρωση αναφορικά με τους τραυματίες λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πιστεύουμε ότι ο Παπανικολάου θα είναι διαθέσιμος για τα ματς του Κυπέλλου. Αύριο θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη και θα δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται, καθώς και αν θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί.»

Και συνέχισε: «Από εκεί και πέρα, ο Μόντε Μόρις ακολουθεί εδώ και καιρό ατομικό πρόγραμμα, συμμετέχοντας και στο πρώτο μέρος της προπόνησης, όπου δεν υπάρχουν επαφές. Ο Κόρι Τζόσεφ θα υποβληθεί αύριο σε μαγνητική τομογραφία, ώστε να δούμε πώς εξελίσσεται η επούλωση της θλάσης του. Όλοι οι παίκτες θα βρίσκονται στην Κρήτη».