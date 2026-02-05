Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την υλοπο'ιηση σειράς στοχευμένων δράσεων στα επόμενα δύο παιχνίδια του στο ΣΕΦ, με αφορμή το ότι ο Φεβρουάριος έχει καθιερωθεί διεθνώς ως Μήνας Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Με αφορμή το γεγονός ότι ο μήνας Φεβρουάριος έχει καθιερωθεί διεθνώς ως Μήνας Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ με την υποστήριξη της NOVA υλοποιεί σειρά στοχευμένων δράσεων κατά τη διάρκεια των δύο επόμενων εντός έδρας αγώνων της (Vs Βίρτους 06/02, 21.15 & Vs Προμηθέα 08/02, 13.00), από το άνοιγμα των θυρών έως και τη λήξη των αγώνων.

Σκοπός των δράσεων είναι η προώθηση της υπεύθυνης, κριτικής και δημιουργικής χρήσης του διαδικτύου, με έμφαση στην προστασία παιδιών και νέων, αλλά και στην ανάδειξη της αξίας του χρόνου στον πραγματικό κόσμο.

Μέσα από το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης, η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ επιδιώκει να προβληματίσει, να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους φιλάθλους όλων των ηλικιών γύρω από ζητήματα ψηφιακής συμπεριφοράς και ψηφιακού εθισμού.

Δράσεις κατά τη διάρκεια των αγώνων

OLY.SCREEN.CHALLENGE : Διαδραστικό κουίζ με QR code, προβαλλόμενο στην οθόνη του cube.

: Διαδραστικό κουίζ με QR code, προβαλλόμενο στην οθόνη του cube. Ενίσχυση της Fun Zone με επιπλέον παιχνίδια και φιλοξενία ενός νέου διαδραστικού LED FLOOR στο Corner της Nova και στους δύο αγώνες.

με επιπλέον παιχνίδια και φιλοξενία ενός νέου διαδραστικού στο Corner της Nova και στους δύο αγώνες. Δύο ομιλίες ανά αγώνα από εξειδικευμένους ψυχολόγους, με θεματολογία σχετική με την ψηφιακή συμπεριφορά και τον ψηφιακό εθισμό στις μικρές ηλικίες.

Πρόγραμμα Ομιλιών

Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου | 18:00 – 18:30

(17:50 είσοδος αθλητών - ΑΙΘΟΥΣΑ 5)

Ομιλητής: Παναγιώτης Βαρβατσούλης, Εγκληματολογικός Ψυχολόγος – Ειδικός σε θέματα ψηφιακής συμπεριφοράς

Ενδεικτική θεματολογία:

Παιδιά και έφηβοι στον ψηφιακό κόσμο

Όρια στη χρήση οθονών

Φαινόμενα cyber bullying και online βίας

Πώς η γνώση και η πρόληψη προστατεύουν χωρίς να απομονώνουν

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου | 11:30 – 12:00

(11:20 FUN FAN ZONE – Βιβλιοθήκη)

Ομιλήτρια: Κρίστη Μηλιόρδου, Αθλητική Ψυχολόγος

Θεματολογία:

Ψηφιακή συμπεριφορά

Ψηφιακός εθισμός σε μικρούς αθλητές

Επίδραση στην καθημερινότητα

Συμβουλές διαχείρισης χρόνου και ορθής χρήσης του διαδικτύου και των social media

Συμμετοχή & Διαγωνισμός

Η φόρμα συμμετοχής για τις δράσεις του αγώνα της Παρασκευής είναι ήδη ανοιχτή https://shorturl.at/CuE0G , ενώ η αντίστοιχη φόρμα για τον αγώνα της Κυριακής θα ανοίξει με τη λήξη του αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια.

Στις οθόνες του cube θα ανακοινωθούν τα στατιστικά αποτελέσματα του Screen Challenge των φιλάθλων.

10 τυχεροί συμμετέχοντες -που θα ολοκληρώσουν το κουίζ- θα λάβουν ένα αναμνηστικό δώρο απευθείας στις θέσεις τους, έως τη λήξη του αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια.