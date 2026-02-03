Μ ετά τη μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ, ο Παναθηναϊκός στρέφεται πλέον στο ματς με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι. Δείτε το πρόγραμμα των «πρασίνων» έως το τέλος της regular season.

Οι πράσινοι πήραν το θρίλερ με την Ρεάλ με 82-81 χάρη στο καλάθι του Γκραντ, αλλά πρέπει να συνεχίσουν στους ίδιους ρυθμούς. Η κανονική περίοδος της EuroLeague μπαίνει στην τελική ευθεία και ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει άλλα 12 ματς έως και την ολοκλήρωση των αγώνων.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στη διπλή αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και ακολουθεί το ταξίδι στο Βελιγράδι για την αναμέτρηση με την Παρτίζαν (5/2, 21:30).

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού