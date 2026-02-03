Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα ως το φινάλε της regular season
Οι πράσινοι πήραν το θρίλερ με την Ρεάλ με 82-81 χάρη στο καλάθι του Γκραντ, αλλά πρέπει να συνεχίσουν στους ίδιους ρυθμούς. Η κανονική περίοδος της EuroLeague μπαίνει στην τελική ευθεία και ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει άλλα 12 ματς έως και την ολοκλήρωση των αγώνων.
Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στη διπλή αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και ακολουθεί το ταξίδι στο Βελιγράδι για την αναμέτρηση με την Παρτίζαν (5/2, 21:30).
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού
- 27η αγωνιστική (05/02, 21:30): Παρτίζαν - Παναθηναϊκός
- 28η αγωνιστική (13/02, 21:30): Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε
- 29η αγωνιστική (26/02, 21:15): Παναθηναϊκός - Παρί
- 30η αγωνιστική (06/03, 21:15): Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
- 31η αγωνιστική (12/03, 21:30): Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις
- 32η αγωνιστική (12/03, 21:15): Παναθηναϊκός - Ερυθρός Αστέρας
- 33η αγωνιστική (24/03, 18:00): Dubai BC - Παναθηναϊκός
- 34η αγωνιστική (27/03, 21:15): Παναθηναϊκός - Μονακό
- 35η αγωνιστική (02/04, 21:05): Χάποελ Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός
- 36η αγωνιστική (07/04, 21:15): Μπαρτσελόνα - Παναθηναϊκός
- 37η αγωνιστική (09/04, 21:45): Βαλένθια - Παναθηναϊκός
- 38η αγωνιστική (17/04, 21:15): Παναθηναϊκός - Αναντολού Εφές
