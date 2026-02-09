EuroLeague: Ο Ταϊρίκ Τζόουνς στα κορυφαία καρφώματα του Ιανουαρίου!
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς και μια απίθανη «πτήση» του βρέθηκαν στο top 10 με τα καλύτερα καρφώματα του Ιανουαρίου στην EuroLeague.
Συγκεκριμένα ο Ταϊρίκ Τζόουνς και το εντυπωσιακό «alley oop» του απέναντι στην Μακάμπι βρέθηκε στο νούμερο 8 της λίστας.
Να σημειωθεί πως o Ταϊρίκ Τζόουνς δεν είναι ο μόνος Ερυθρόλευκος της λίστας, καθώς οι θέσεις 2 και 1 έχουν... πρώην παίκτες του Ολυμπιακού, με τον Σέιμπεν Λι να βρίσκεται μια ανάσα από την κορυφή και τον Τζοέλ Μπολομπόι να την κατακτά.
Το top 10 με τα καλύτερα καρφώματα του Ιανουαρίου στην EuroLeague:
