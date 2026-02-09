Ο Ταϊρίκ Τζόουνς και το εντυπωσιακό του κάρφωμα απέναντι στην Μακάμπι βρέθηκαν στο top 10 με τα καλύτερα καρφώματα του Ιανουαρίου στην EuroLeague.

Συγκεκριμένα ο Ταϊρίκ Τζόουνς και το εντυπωσιακό «alley oop» του απέναντι στην Μακάμπι βρέθηκε στο νούμερο 8 της λίστας.

Να σημειωθεί πως o Ταϊρίκ Τζόουνς δεν είναι ο μόνος Ερυθρόλευκος της λίστας, καθώς οι θέσεις 2 και 1 έχουν... πρώην παίκτες του Ολυμπιακού, με τον Σέιμπεν Λι να βρίσκεται μια ανάσα από την κορυφή και τον Τζοέλ Μπολομπόι να την κατακτά.