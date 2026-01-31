Επιστροφή στο «Telekom Center Athens» έχει το πρόγραμμα για τον Παναθηναϊκό για το πρώτο ματς της επόμενης εβδομάδας που έχει «διπλή αγωνιστική» στην EuroLeague.

Μετά τη νίκη στη Γαλλία επί της Βιλερμπάν ο Παναθηναϊκός (78-79)θα επιστρέψει στην έδρα του για την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου με ώρα έναρξης στις 21:15.

Η ερχόμενη εβδομάδα έχει «διπλή αγωνιστική» με τους «πράσινους», μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης, να ταξιδεύει στη Σερβία για την αναμέτρηση κόντρα στην Παρτιζάν (05/02, 21:30).

Οι υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού την ερχόμενη εβδομάδα στην EuroLeague: