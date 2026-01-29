Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δέχτηκε τεχνική ποινή στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπαρτσελόνα, έπειτα από διαμαρτυρία για φάουλ που ζήτησε.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ για την 26η αγωνιστική της EuroLeague.

Ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ο Γιώργος Μπαρτζώκας, τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή λόγω διαμαρτυρίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός των «ερυθρολεύκων» διαμαρτυρήθηκε για φάουλ που ζήτησε για μια φάση πάνω στον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Σέρβος σέντερ βρέθηκε κάτω από τη ρακέτα και ευστόχησε σε φλότερ που επιχείρησε με τον coach του Ολυμπιακού να φωνάζει για φάουλ.

Ο Πιοτρ Παστούσιακ, ένας εκ των διαιτητών της αναμέτρησης των χρέωσε με τεχνική ποινή και ο Εβάν Φουρνιέ, έσπευσε να ηρεμήσει τον προπονητή του.