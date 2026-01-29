Ρογκαβόπουλος: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες, δεν χωράνε λόγια»

O Nίκος Ρογκαβόπουλος αναφέρθηκε στους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για τη Λυών.

Ο Παναθηναϊκός πέταξε για Γαλλία αφού έχει μπροστά του το ματς κόντρα στη Βιλερμπάν (30/1, 21.45), με τον Κέντρικ Ναν να είναι εκτός και να μην ακολουθεί την αποστολή. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε πριν την αναχώρηση και στάθηκε στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έφυγαν από τη ζωή στη Ρουμανία μετά από τροχαίο δυστύχημα, αλλά και στις γυναίκες που χάθηκαν στο εργοστάσιο Βιολάντα.

«Πρώτα από όλα, να μιλήσουμε για κάποια γεγονότα που έχουν συμβεί. Το εργοστάσιο αρχικά και τους ανθρώπους που χάθηκαν, οι οποίοι μάλιστα πήγαιναν και στο ίδιο σημείο που πάμε τώρα εμείς.

Συλλυπητήρια σε αυτές τις οικογένειες, είναι κάτι τραγικό και στενάχωρο, δεν χωράνε λόγια. Δεν θα αλλάξει κάτι το ότι μιλάω για αυτό, όμως ήθελα να το πω γιατί είμαστε συγκλονισμένοι.

Η Βιλερμπάν παίζει αρκετά καλό μπάσκετ παρά την αγωνιστική της θέση και θα πάμε για τη νίκη, διότι δεν έχουμε περιθώρια για στραβοπατήματα. Παίζουν σε υψηλό ρυθμό, είναι αθλητικοί κι αν δεν περιορίσουμε την ένταση που βγάζουν με σκληράδα κι αυταπάρνηση, δεν θα έχουμε καλό αποτέλεσμα.



Στον Παναθηναϊκό είμαστε, ξέρουμε που παίζουμε κι έχουμε υψηλούς στόχους. Αυτό δεν αλλάζει, είτε κερδίζαμε πριν, είτε όχι. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε πρόκληση», ανέφερε.