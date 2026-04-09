Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του Gazzetta, η κοινή συμπόρευση Euroleague και ΝΒΑ κερδίζει πόντους, με τις δύο πλευρές να έχουν προγραμματίσει συνάντηση για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες για αμεση συνεργασια.

Έχει συμπληρωθεί κάτι παραπάνω από ένας χρόνος, από την πρώτη επίσημη εξαγγελία του project για το NBA Europe (27 Μαρτίου του 2025) και οι εξελίξεις που τρέχουν σχετικά με την επόμενη μέρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι ραγδαίες, όπως σας ενημέρωσε και το Gazzetta.

Ο CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο βρίσκεται στη Κωνσταντινούπουλη για το ματς της Ρεάλ με τη Φενέρ και είχε προγραμματίσει σειρά συναντήσεων με τους ανθρώπους των Μαδριλένων και της τουρκικής ομάδας.

Είναι οι δύο ομάδες που δεν έχουν υπογράψει ακόμα την επέκταση και δεν έχουν δεσμευτεί επίσημα παρόλο που είναι μέλη της Euroleague. Όλες οι υπόλοιποι εταιροι έχουν υπογράψει και θα συνεχίζουν να βρίσκονται στη διοργάνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta υπήρξε έκτακτη επικοινωνία ανάμεσα στις δυο πλευρές (ΝΒΑ και Εuroleague), οι οποίες το τελευταίο διάστημα έχουν έρθει πολύ πιο κοντά. Στην ατζέντα της συζήτησης υπάρχει το πλάνο για άμεση συμπόρευση της Euroleague με το NBA με τη δημιουργία κοινής λίγκας, πιθανότατα από τη νέα σεζόν, οπως όλα δείχνουν με 24 ομάδες.

Αυτό εξηγείται και από το γεγονός πως το ΝΒΑ ακόμη δεν έχει προχωρήσει σε κάποια ανακοίνωση λεπτομερειών για τη νέα διοργάνωση που είχε προαναγγείλει μαζί με τη FIBA. Η παρουσία του Μπουένο ως νέου CEO της Euroleague φέρνει πιο κοντά τις δύο πλευρές που κάθονται πλέον στο ίδιο τραπέζι.

Άλλωστε ο Μπουένο, πριν γίνει CEO στη Euroleague, είχε τη θέση του Γιώργου Αϊβάζογλου, δηλαδή του Διευθύνοντα Συμβούλο του ΝΒΑ για Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Μάλιστα πολύ πρόσφατα ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ είχε εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για τον Μπουένο και τη Euroleague μετά την αλλαγή που έγινε.

Αναμένονται εξελίξεις που θα τρέξουν πολύ σύντομα αν και εφόσον όλα συμφωνηθούν. Πλέον υπάρχει πολύ καλό κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές και δεν υπάρχει η απόσταση των προηγούμενων περιόδων.