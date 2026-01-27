Ο Βάνια Μαρίνκοβιτς υποβλήθηκε την Τρίτη (27/1) σε χειρουργική επέμβαση με επιτυχία στον αχίλλειο τένοντα στη Φινλανδία.

Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στον αχίλλειο τένοντα υποβλήθηκε την Τρίτη (27/1) ο Βάνια Μαρίνκοβιτς στη Φινλανδία. Ο αρχηγός της Παρτίζαν που τραυματίστηκε σοβαρά στον αγώνα με την Χάποελ Τελ Αβίβ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και ολοκλήρωσε μια επέμβαση απόλυτα επιτυχημένη όπως ενημέρωσαν οι γιατροί.

Ο Βάνια Μαρίνκοβιτς είχε σταθεί πολύ άτυχος, καθώς δεν πρόλαβε να επανέλθει από έναν τραυματισμό και στην επιστροφή του στη δράση πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Μάλιστα, στα 23 λεπτά που έμεινε στο παρκέ είχε 12 πόντους με 4/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Η εμφάνιση του δεν ολοκληρώθηκε εξαιτίας του τραυματισμού του στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας.

Με την επιστροφή του στο Βελιγράδι ο Βάνια Μαρίνκοβιτς αναμένεται να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα αποθεραπείας προκειμένου να επανέλθει το συντομότερο (πιθανότατα μετά από 9 μήνες). Βέβαια, την ίδια στιγμή ο Ζοάν Πενιαρόγια βρίσκεται σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του, ώστε να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε. Διότι, ο Μαρίνκοβιτς είχε κατά όρο όσο 5.9 πόντους και 1.6 ριμπάουντ στη Euroleague.