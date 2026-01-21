Χωρίς τον Φρανκ Νιλικίνα θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη, ενόψει της αναμέτρησης με την Αναντολού Εφές, για την 24η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Αναντολού Εφές (22/01, 19:30), στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Φρανκ Νιλικίνα, δεν ταξίδεψε μαζί με την αποστολή των «ερυθρολεύκων» στην... πόλη, καθώς ο Γάλλος έπαιξε με ενοχλήσεις στην ποδοκνημική κόντρα στη Μακάμπι και τέθηκε νοκ - άουτ για την αναμέτρηση με την Εφές.

Ο 27χρονος γκαρντ , έρχεται να προστεθεί στις απουσίες των Μιλουτίνοφ και Μόρις και ο Γιώργος Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί το ρόστερ του και να βρει λύσεις στις θέσεις «1» και «2», ενόψει του πολύ δύσκολου παιχνιδιού κόντρα στους Τούρκους.