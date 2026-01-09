Βαθμολογία EuroLeague: Η κατάταξη μετά τη νίκη του Ολυμπιακού
Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στις νίκες μετά την ήττα από τη Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη και βρέθηκαν στο 12-8 ρεκόρ χρωστώντας και την... αναμέτρηση με τη Φενέρ στο ΣΕΦ.
Η Ζάλγκιρις έκανε πάρτι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Παρτίζαν στην Βαρκελώνη, ενώ η Αρμάνι έκανε το 2/2 στην διπλή αγωνιστική με τη νίκη της και επί της Αναντολού Εφές με 87-74.
Στο άλλο ματς της βραδιάς, η Μπασκόνια πήρε το αμφίρροπο παιχνίδι με την Βιλερμπάν κερδίζοντας με 78-73.
Αποτελέσματα-21η αγωνιστική
Πέμπτη 8/1
- Dubai Basketball–Φενέρμπαχτσε 92-81
- Παναθηναϊκός–Βίρτους Μπολόνια 84-71
- Βαλένθια–Μονακό 92-101
- Ρεάλ Μαδρίτης–Μακάμπι Τελ Αβίβ 98-86
Παρασκευή 9/1
- Ζάλγκιρις Κάουνας–Ερυθρός Αστέρας 99-97
- Ολυμπιακός–Μπάγερν Μονάχου 95-80
- Μπαρτσελόνα–Παρτίζαν 88-70
- Αρμάνι Μιλάνο–Αναντολού Εφές 87-74
- Μπασκόνια–Βιλερμπάν 78-73
Δευτέρα 3/3
- 19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ–Παρί
Κατάταξη
- Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6
- Μονακό 14-7
- Βαλένθια 14-7
- Μπαρτσελόνα 14-7
- * Φενέρμπαχτσε 13-7
- Ρεάλ Μαδρίτης 13-8
- Παναθηναϊκός 13-8
- * Ολυμπιακός 12-8
- Ζάλγκιρις Κάουνας 12-9
- Ερυθρός Αστέρας 11-10
- Αρμάνι Μιλάνο 11-10
- Βίρτους Μπολόνια 10-11
- Dubai Basketball 10-11
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13
- Παρί 7-13
- Μπάγερν Μονάχου 7-14
- Μπασκόνια 7-14
- Αναντολού Εφές 6-15
- Βιλερμπάν 6-15
- Παρτίζαν 6-15
* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Επόμενη αγωνιστική (22η)
Τετάρτη 14/1
- 21:30 Παρτίζαν-Ολυμπιακός
Πέμπτη 15/1
- 18:00 Dubai Basketball-Βίρτους
- 19:30 Αναντολού Εφές-Μπασκόνια
- 20:30 Μπάγερν-Παναθηναϊκός
- 21:05 Μακάμπι-Ζάλγκιρις
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας
- 21:45 Παρί-Μονακό
Παρασκευή 16/1
- 19:45 Φενέρμπαχτσε-Βαλένθια
- 21:00 Βιλερμπάν-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα
