Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο ΣΕΦ της Μπάγερν Μονάχου με 95-80 και έφτασε τις 12 νίκες με ένα ματς λιγότερο.

Οι «ερυθρόλευκοι» επέστρεψαν στις νίκες μετά την ήττα από τη Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη και βρέθηκαν στο 12-8 ρεκόρ χρωστώντας και την... αναμέτρηση με τη Φενέρ στο ΣΕΦ.

Η Ζάλγκιρις έκανε πάρτι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Παρτίζαν στην Βαρκελώνη, ενώ η Αρμάνι έκανε το 2/2 στην διπλή αγωνιστική με τη νίκη της και επί της Αναντολού Εφές με 87-74.

Στο άλλο ματς της βραδιάς, η Μπασκόνια πήρε το αμφίρροπο παιχνίδι με την Βιλερμπάν κερδίζοντας με 78-73.

Αποτελέσματα-21η αγωνιστική

Πέμπτη 8/1

Παρασκευή 9/1

Δευτέρα 3/3

19:00 Χάποελ Τελ Αβίβ–Παρί

Κατάταξη

Χάποελ Τελ Αβίβ 14-6 Μονακό 14-7 Βαλένθια 14-7 Μπαρτσελόνα 14-7 * Φενέρμπαχτσε 13-7 Ρεάλ Μαδρίτης 13-8 Παναθηναϊκός 13-8 * Ολυμπιακός 12-8 Ζάλγκιρις Κάουνας 12-9 Ερυθρός Αστέρας 11-10 Αρμάνι Μιλάνο 11-10 Βίρτους Μπολόνια 10-11 Dubai Basketball 10-11 Μακάμπι Τελ Αβίβ 8-13 Παρί 7-13 Μπάγερν Μονάχου 7-14 Μπασκόνια 7-14 Αναντολού Εφές 6-15 Βιλερμπάν 6-15 Παρτίζαν 6-15

* Εκκρεμεί το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (22η)

Τετάρτη 14/1

21:30 Παρτίζαν-Ολυμπιακός

Πέμπτη 15/1

18:00 Dubai Basketball-Βίρτους

19:30 Αναντολού Εφές-Μπασκόνια

20:30 Μπάγερν-Παναθηναϊκός

21:05 Μακάμπι-Ζάλγκιρις

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας

21:45 Παρί-Μονακό

Παρασκευή 16/1