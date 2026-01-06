Παναθηναϊκός: Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλος
Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να περάσει ξανά το εμπόδιο της Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center Athens στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της EuroLeague και ηττήθηκε με 74-87 έχοντας ανοιχτή την πληγή από την ήττα από τον «αιώνιο» αντίπαλο, Ολυμπιακό.
Η διπλή αγωνιστική ολοκληρώνεται την Πέμπτη 08 Ιανουαρίου στις 21:15 και πάλι στην έδρα των «πράσινων» απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια φιλοδοξόντας να κάνει μία νίκη σε αυτή τη «διαβολοβδομάδα».
