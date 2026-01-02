Παναθηναϊκός: Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλος
Ο Παναθηναϊκός πάλεψε στο «αιώνιο» ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της EuroLeague, ειδικά μετά το δεύτερο δεκάλεπτο, όμως δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε με 82-87.
Οι «πράσινοι» έπεσαν στο 12-7 κι έχουν μπροστά τους άλλη μία εντός έδρας αποστολή υποδεχόμενοι την Αρμάνι Μιλάνο στο T-Center την Τρίτη 6 Ιανουαρίου και ώρα 21:15 για την 20η «στροφή» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Η εβδομάδα που ακολουθεί έχει διπλή αγωνιστική στο πρόγραμμα κι έτσι μετά το ματς με τους Ιταλούς ακολουθεί παιχνίδι με τη Βίρτους Μπολόνια την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 21:15 ξανά στην έδρα τους.
