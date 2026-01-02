Ολυμπιακός: Η 12άδα των Πειραιωτών στο ντέρμπι
Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το πρώτο ευρωπαϊκό ντέρμπι της σεζόν στο Telekom Center Athens, για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague. Με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επιλέγει την αποψινή 12άδα του, έχοντας μία αλλαγή σε σχέση με το προ εβδομάδας παιχνίδι κόντρα στη Βίρτους.
Φυσικά, αυτή έχει να κάνει με τον Σέιμπεν Λι. Ο Αμερικανός αποχώρησε από τους Πειραιώτες για λογαριασμό της Εφές και έτσι τη θέση του στη 12άδα πήρε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.
Κατά τα υπόλοιπα 11/12 δεν υπάρχει η παραμικρή διαφοροποίηση, με τους Τάισον Γουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ να μένουν ως γνωστόν εκτός λόγω τραυματισμού, ενώ ο Μόντε Μόρις θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε ντέρμπι.
Η 12άδα του Ολυμπιακού στο ματς με τον Παναθηναϊκό
- Τόμας Γουόκαπ
- Φρανκ Νιλικίνα
- Μόντε Μόρις
- Τάιλερ Ντόρσεϊ
- Εβάν Φουρνιέ
- Γιαννούλης Λαρεντζάκης
- Κώστας Παπανικολάου
- Σάσα Βεζένκοβ
- Άλεκ Πίτερς
- Νίκολα Μιλουτίνοφ
- Ντόντα Χολ
- Κώστας Αντετοκούνμπο
