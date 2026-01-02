Δείτε τη 12άδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με μία αλλαγή σε σχέση με το ματς απέναντι στη Βίρτους την περασμένη εβδομάδα.

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το πρώτο ευρωπαϊκό ντέρμπι της σεζόν στο Telekom Center Athens, για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague. Με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επιλέγει την αποψινή 12άδα του, έχοντας μία αλλαγή σε σχέση με το προ εβδομάδας παιχνίδι κόντρα στη Βίρτους.

Φυσικά, αυτή έχει να κάνει με τον Σέιμπεν Λι. Ο Αμερικανός αποχώρησε από τους Πειραιώτες για λογαριασμό της Εφές και έτσι τη θέση του στη 12άδα πήρε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης.

Κατά τα υπόλοιπα 11/12 δεν υπάρχει η παραμικρή διαφοροποίηση, με τους Τάισον Γουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ να μένουν ως γνωστόν εκτός λόγω τραυματισμού, ενώ ο Μόντε Μόρις θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σε ντέρμπι.

Η 12άδα του Ολυμπιακού στο ματς με τον Παναθηναϊκό