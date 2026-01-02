Μέτρα προστασίας πήρε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR καθώς τοποθετήθηκε Plexiglass στον πάγκο που θα καθίσει η αποστολή του Ολυμπιακού.

Μπορεί να έχει καταργηθεί το προστατευτικό δίχτυ τα δύο τελευταία χρόνια ωστόσο για τον... φόβο των Ιουδαίων έχουν ληφθεί από την διοίκηση του Παναθηναϊκού τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα.

Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, η «πράσινη» ΚΑΕ τοποθέτησε ειδικά Plexiglass στο σημείο όπου θα βρίσκεται ο πάγκος του Ολυμπιακού.

Τόσο στο σημείο πίσω από τους αναπληρωματικούς παίκτες και το προπονητικό τιμ, όσο και πίσω από τις θέσεις όπου θα βρίσκονται τα υπόλοιπα μέλη της «ερυθρόλευκης» αποστολής που θα συνοδεύσουν την ομάδα στο «Telekom Center Athens».

Το τζάμπολ του μεγάλου ντέρμπι για την 19η αγωνιστική της Euroleague έχει προγραμματιστεί για τις 21:15.