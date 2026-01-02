Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Τοποθετήθηκε Plexiglass πίσω από τον πάγκο
Μπορεί να έχει καταργηθεί το προστατευτικό δίχτυ τα δύο τελευταία χρόνια ωστόσο για τον... φόβο των Ιουδαίων έχουν ληφθεί από την διοίκηση του Παναθηναϊκού τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα.
Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, η «πράσινη» ΚΑΕ τοποθέτησε ειδικά Plexiglass στο σημείο όπου θα βρίσκεται ο πάγκος του Ολυμπιακού.
Τόσο στο σημείο πίσω από τους αναπληρωματικούς παίκτες και το προπονητικό τιμ, όσο και πίσω από τις θέσεις όπου θα βρίσκονται τα υπόλοιπα μέλη της «ερυθρόλευκης» αποστολής που θα συνοδεύσουν την ομάδα στο «Telekom Center Athens».
Το τζάμπολ του μεγάλου ντέρμπι για την 19η αγωνιστική της Euroleague έχει προγραμματιστεί για τις 21:15.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.