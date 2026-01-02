Δείτε τις ώρες και το κανάλι μετάδοσης του ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό για την Euroleague, καθώς και τους υπόλοιπους αγώνες σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

Παρασκευή σήμερα 02/01 και η αθλητική δράση συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, με την αναμέτρηση των δύο αιωνίων στην Euroleague να ξεχωρίζει.

Πιο συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σήμερα στο «Telecom Center Athens», τον Ολυμπιακό, με τις δύο ομάδες να παλεύουν για την νίκη που θα τους ανεβάσει ολοένα και περισσότερο στην βαθμολογία της Euroleague. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:15 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime.

Για την ίδια διοργάνωση, νωρίτερα στις 19:00 η ανανεωμένη Εφές θα φιλοξενήσει στην Κωνσταντινούπολη τον Ερυθρό Αστέρα (Nova Sports 5), ενώ στις 21:00 η έτερη τούρκικη ομάδα, Φενέρμπαχτσε, θα ταξιδέψει στην Βιτόρια για να αναμετρηθεί με την Μπασκόνια (Nova Sports 3). Στις 21:30 έχουμε ένα άλλο τοπικό ντέρμπι, με την Βίρτους να υποδέχεται στην Μπολόνια την Αρμάνι Μιλάνο (Nova Sports Start) και στις 21:45 η Ρεάλ Μαδρίτης θα αναμετρηθεί εντός έδρας με την Ντουμπάι BC (Nova Sports 6). Τέλος η 19η αγωνιστική της Euroleague ρίχνει αυλαία στις 22:00 με την Μπάγερν Μονάχου να φιλοξενεί την φορμαρισμένη Μακάμπι Τελ Αβίβ (Nova Sports 5).

Μέτα και την λήξη των αγώνων, στις 23:00 έρχεται στο κανάλι του Gazzetta στο YouTube το Gazz Gloor by Novibet, με την πρώτη εκπομπή της χρονιάς να έχει όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών από το ντέρμπι των δύο αιωνίων.

Αναφορικά με το ποδοσφαιρο στις 21:30 η Εϊμπάρ υποδέχεται την Μιράντες (Nova Sports 2), ενώ η Μίλαν θα ταξιδέψει στις 21:45 μέχρι τον Ιταλικό νότο για να αναμετρηθεί με την Κάλιαρι (Cosmote Sport 2). Στις 22:00 διεξάγεται το μαδριλένικο ντέρμπι ανάμεσα στην Ράγιο Βαγιεκάνο και τη Χετάφε Nova Sports 1), ενώ στις 22:45 η Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την Ζιλ Βιθέντε (Cosmote Sport 3).

Τέλος, αθλητική δράση έχουμε και στο τένις, με την Ελλάδα να αγωνίζεται με την Ιαπωνία για το United Cup. O αγώνας θα ξεκινήσει στις 11:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ2.

Οι μεταδόσεις της ημέρας