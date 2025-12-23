Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Ράιτ κόντρα στον Παναθηναϊκό!

Ζάλγκιρις-Παναθηναϊκός: Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Ράιτ
Η Ζάλγκιρις Κάουνας υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό AKTOR στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της EuroLeague, επιβάλλοντας τον ρυθμό της από το πρώτο δεκάλεπτο στη Zalgirio Arena.
Από την πλευρά του, ο Μόουζες Ράιτ ηγήθηκε των γηπεδούχων απέναντι στο «τριφύλλι», προσφέροντας μία εντυπωσιακή φάση στα μισά της δεύτερης περιόδου, όταν έκλεψε την μπάλα και τελείωσε τη φάση με κάρφωμα στον αιφνιδιασμό.
OMG MOSES WRIGHT 🔥@bczalgiris #MotorolaMagicMoment pic.twitter.com/OlcJn6Os48— EuroLeague (@EuroLeague) December 23, 2025
