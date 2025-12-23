Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Ράιτ κόντρα στον Παναθηναϊκό!

Ο Μόουζες Ράιτ πρωταγωνίστησε σε μια εντυπωσιακή φάση στην αναμέτρηση της Ζάλγκιρις με τον Παναθηναϊκό.

Η Ζάλγκιρις Κάουνας υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό AKTOR στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της EuroLeague, επιβάλλοντας τον ρυθμό της από το πρώτο δεκάλεπτο στη Zalgirio Arena.

Από την πλευρά του, ο Μόουζες Ράιτ ηγήθηκε των γηπεδούχων απέναντι στο «τριφύλλι», προσφέροντας μία εντυπωσιακή φάση στα μισά της δεύτερης περιόδου, όταν έκλεψε την μπάλα και τελείωσε τη φάση με κάρφωμα στον αιφνιδιασμό.