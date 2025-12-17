Περιστέρι - Σάσαρι 98-84: Περίπατος με σούπερ Βαν Τούμπεργκεν

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Περιστέρι
Εύκολη βραδιά πέρασε το Περιστέρι, το οποίο «έπνιξε» την Σάσαρι και επικράτησε με 98-84.

Το Περιστέρι έκανε μια σπουδαία εμφάνιση απέναντι στη Σάσαρι, επικράτησε με 98-84 της ιταλικής ομάδας και έκανε το 2/2 στον όμιλό του.

Από την αρχή μέχρι το τέλος η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου είχε τον έλεγχο, φτάνοντας με άνεση στην τελική επικράτηση και στο 2/2.

Επόμενη αναμέτρηση για το Περιστέρι αυτή απέναντι στην Πετκίμσπορτ, παινίδι το οποίο θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την πρωτιά του ομίλου.

Το Τζέικομπ Βαν Τούμπεργκεν με 27 πόντους και 12 ριμπάουντ ήταν ό,τι καλύτερο είχε να παρατάξει το Περιστέρι, με τον Νίκολς να προσθέτει 17 και τους Καρντένας - Χάρις από 12.

 

Ο Νέιθαν Τζόνσον με 17 πόντους ήταν ο κορυφαίος της Σάσαρι.

Ο MVP: Ο Τζέικομπ Βαν Τούμπεργκαν διέλυσε τη στατιστική με 27 πόντους (11/14 εντός παιδιάς, 4/4 βολές) και 12 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ο Λούκα Βιντσίνι με 14 πόντους (6/7 εντός παιδιάς) και 8 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος των Ιταλών, παρότι δεν ήταν πρώτος σκόρερ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το Περιστέρι σούταρε με το εντυπωσιακό 53% εντός παιδιάς (35-66 σουτ), νούμερο που του έδωσε τη νίκη παρά τους 26 πόντους από λάθη που έδωσε στη Σάσαρι.

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 54-32, 75-55, 98-84

Peristeri BetssonFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Ty Nichols *27:38177/1450%5/771.43%2/728.57%1/1100%12351220-418
1Alvaro Cardenas Torre *23:04124/757.14%1/333.33%3/475%1/250%02263511813
2Jacob Van Tubbergen *29:052711/1478.57%10/1283.33%1/250%4/4100%21012103211237
3Samuel Payne *26:2041/425%1/425%0/00%2/2100%24614111139
4Tzon Ittounas10:4662/2100%0/00%2/2100%0/00%0110100027
5Vasilis Mouratos12:4721/250%1/250%0/00%0/00%01154110-47
9Nikolaos Tziallas00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
10Riley Abercrombie22:1393/933.33%0/10%3/837.5%0/00%033011001014
11Dimitrios Kaklamanakis13:4051/425%1/425%0/00%3/475%2241200117
12CJ Harris16:40124/580%3/475%1/1100%3/475%022431001215
13Vlado Jankovic *17:4741/520%1/250%0/30%2/450%03363120-48
Team/Coaches11200000
TOTAL2009835/6653.03%23/3958.97%12/2744.44%16/2176.19%8313929221594

Dinamo BDS SassariFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Jacob Everse Pullen16:58123/933.3%0/40%3/560%3/475%2221-54
1Desure Buie *23:2772/540%1/333.3%1/250%2/2100%1242-156
2Alessandro Zanelli11:3700/20%0/10%0/10%0/00%11211152
3Fadilou Seck00:000
4Laurynas Beliauskas21:2373/837.5%2/2100%1/616.7%0/00%1122321-55
5Nathan Johnson *27:22195/1338.5%1/520%4/850%5/5100%4454411-1318
6Marco Ceron00:0900/00%0/00%0/00%0/00%
7Luca Vincini23:49146/785.7%6/785.7%0/00%2/366.7%358131-1724
8Andrea Mezzanotte05:0600/10%0/10%0/00%0/00%11-1
9Rashawn Thomas *22:1052/540%2/450%0/10%1/425%1342212-88
10Nicholas McGlynn *27:18125/1241.7%5/1145.5%0/10%2/2100%1781211-216
11Riccardo Visconti *20:4183/560%1/1100%2/450%0/00%22312-1013
Team/Coaches2131
TOTAL2008429/6743.3%18/3946.2%11/2839.3%15/2075%92433192113114

     

