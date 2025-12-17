Εύκολη βραδιά πέρασε το Περιστέρι, το οποίο «έπνιξε» την Σάσαρι και επικράτησε με 98-84.

Το Περιστέρι έκανε μια σπουδαία εμφάνιση απέναντι στη Σάσαρι, επικράτησε με 98-84 της ιταλικής ομάδας και έκανε το 2/2 στον όμιλό του.

Από την αρχή μέχρι το τέλος η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου είχε τον έλεγχο, φτάνοντας με άνεση στην τελική επικράτηση και στο 2/2.

Επόμενη αναμέτρηση για το Περιστέρι αυτή απέναντι στην Πετκίμσπορτ, παινίδι το οποίο θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την πρωτιά του ομίλου.

Το Τζέικομπ Βαν Τούμπεργκεν με 27 πόντους και 12 ριμπάουντ ήταν ό,τι καλύτερο είχε να παρατάξει το Περιστέρι, με τον Νίκολς να προσθέτει 17 και τους Καρντένας - Χάρις από 12.

Ο Νέιθαν Τζόνσον με 17 πόντους ήταν ο κορυφαίος της Σάσαρι.

Ο MVP: Ο Τζέικομπ Βαν Τούμπεργκαν διέλυσε τη στατιστική με 27 πόντους (11/14 εντός παιδιάς, 4/4 βολές) και 12 ριμπάουντ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ο Λούκα Βιντσίνι με 14 πόντους (6/7 εντός παιδιάς) και 8 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος των Ιταλών, παρότι δεν ήταν πρώτος σκόρερ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το Περιστέρι σούταρε με το εντυπωσιακό 53% εντός παιδιάς (35-66 σουτ), νούμερο που του έδωσε τη νίκη παρά τους 26 πόντους από λάθη που έδωσε στη Σάσαρι.

Τα δεκάλεπτα: 27-13, 54-32, 75-55, 98-84

Peristeri Betsson FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Ty Nichols * 27:38 17 7/14 50% 5/7 71.43% 2/7 28.57% 1/1 100% 1 2 3 5 1 2 2 0 -4 18 1 Alvaro Cardenas Torre * 23:04 12 4/7 57.14% 1/3 33.33% 3/4 75% 1/2 50% 0 2 2 6 3 5 1 1 8 13 2 Jacob Van Tubbergen * 29:05 27 11/14 78.57% 10/12 83.33% 1/2 50% 4/4 100% 2 10 12 1 0 3 2 1 12 37 3 Samuel Payne * 26:20 4 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 2/2 100% 2 4 6 1 4 1 1 1 13 9 4 Tzon Ittounas 10:46 6 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 7 5 Vasilis Mouratos 12:47 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 5 4 1 1 0 -4 7 9 Nikolaos Tziallas 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Riley Abercrombie 22:13 9 3/9 33.33% 0/1 0% 3/8 37.5% 0/0 0% 0 3 3 0 1 1 0 0 10 14 11 Dimitrios Kaklamanakis 13:40 5 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 3/4 75% 2 2 4 1 2 0 0 1 1 7 12 CJ Harris 16:40 12 4/5 80% 3/4 75% 1/1 100% 3/4 75% 0 2 2 4 3 1 0 0 12 15 13 Vlado Jankovic * 17:47 4 1/5 20% 1/2 50% 0/3 0% 2/4 50% 0 3 3 6 3 1 2 0 -4 8 Team/Coaches 1 1 2 0 0 0 0 0 TOTAL 200 98 35/66 53.03% 23/39 58.97% 12/27 44.44% 16/21 76.19% 8 31 39 29 22 15 9 4