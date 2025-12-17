Περιστέρι - Σάσαρι 98-84: Περίπατος με σούπερ Βαν Τούμπεργκεν
Το Περιστέρι έκανε μια σπουδαία εμφάνιση απέναντι στη Σάσαρι, επικράτησε με 98-84 της ιταλικής ομάδας και έκανε το 2/2 στον όμιλό του.
Από την αρχή μέχρι το τέλος η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου είχε τον έλεγχο, φτάνοντας με άνεση στην τελική επικράτηση και στο 2/2.
Επόμενη αναμέτρηση για το Περιστέρι αυτή απέναντι στην Πετκίμσπορτ, παινίδι το οποίο θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την πρωτιά του ομίλου.
Το Τζέικομπ Βαν Τούμπεργκεν με 27 πόντους και 12 ριμπάουντ ήταν ό,τι καλύτερο είχε να παρατάξει το Περιστέρι, με τον Νίκολς να προσθέτει 17 και τους Καρντένας - Χάρις από 12.
Ο Νέιθαν Τζόνσον με 17 πόντους ήταν ο κορυφαίος της Σάσαρι.
Ο MVP: Ο Τζέικομπ Βαν Τούμπεργκαν διέλυσε τη στατιστική με 27 πόντους (11/14 εντός παιδιάς, 4/4 βολές) και 12 ριμπάουντ.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ο Λούκα Βιντσίνι με 14 πόντους (6/7 εντός παιδιάς) και 8 ριμπάουντ ήταν ο κορυφαίος των Ιταλών, παρότι δεν ήταν πρώτος σκόρερ.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το Περιστέρι σούταρε με το εντυπωσιακό 53% εντός παιδιάς (35-66 σουτ), νούμερο που του έδωσε τη νίκη παρά τους 26 πόντους από λάθη που έδωσε στη Σάσαρι.
Τα δεκάλεπτα: 27-13, 54-32, 75-55, 98-84
|Peristeri Betsson
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Ty Nichols *
|27:38
|17
|7/14
|50%
|5/7
|71.43%
|2/7
|28.57%
|1/1
|100%
|1
|2
|3
|5
|1
|2
|2
|0
|-4
|18
|1
|Alvaro Cardenas Torre *
|23:04
|12
|4/7
|57.14%
|1/3
|33.33%
|3/4
|75%
|1/2
|50%
|0
|2
|2
|6
|3
|5
|1
|1
|8
|13
|2
|Jacob Van Tubbergen *
|29:05
|27
|11/14
|78.57%
|10/12
|83.33%
|1/2
|50%
|4/4
|100%
|2
|10
|12
|1
|0
|3
|2
|1
|12
|37
|3
|Samuel Payne *
|26:20
|4
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|2
|4
|6
|1
|4
|1
|1
|1
|13
|9
|4
|Tzon Ittounas
|10:46
|6
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|2/2
|100%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|7
|5
|Vasilis Mouratos
|12:47
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|1
|1
|5
|4
|1
|1
|0
|-4
|7
|9
|Nikolaos Tziallas
|00:00
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Riley Abercrombie
|22:13
|9
|3/9
|33.33%
|0/1
|0%
|3/8
|37.5%
|0/0
|0%
|0
|3
|3
|0
|1
|1
|0
|0
|10
|14
|11
|Dimitrios Kaklamanakis
|13:40
|5
|1/4
|25%
|1/4
|25%
|0/0
|0%
|3/4
|75%
|2
|2
|4
|1
|2
|0
|0
|1
|1
|7
|12
|CJ Harris
|16:40
|12
|4/5
|80%
|3/4
|75%
|1/1
|100%
|3/4
|75%
|0
|2
|2
|4
|3
|1
|0
|0
|12
|15
|13
|Vlado Jankovic *
|17:47
|4
|1/5
|20%
|1/2
|50%
|0/3
|0%
|2/4
|50%
|0
|3
|3
|6
|3
|1
|2
|0
|-4
|8
|Team/Coaches
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTAL
|200
|98
|35/66
|53.03%
|23/39
|58.97%
|12/27
|44.44%
|16/21
|76.19%
|8
|31
|39
|29
|22
|15
|9
|4
|Dinamo BDS Sassari
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Jacob Everse Pullen
|16:58
|12
|3/9
|33.3%
|0/4
|0%
|3/5
|60%
|3/4
|75%
|2
|2
|2
|1
|-5
|4
|1
|Desure Buie *
|23:27
|7
|2/5
|40%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50%
|2/2
|100%
|1
|2
|4
|2
|-15
|6
|2
|Alessandro Zanelli
|11:37
|0
|0/2
|0%
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|5
|2
|3
|Fadilou Seck
|00:00
|0
|4
|Laurynas Beliauskas
|21:23
|7
|3/8
|37.5%
|2/2
|100%
|1/6
|16.7%
|0/0
|0%
|1
|1
|2
|2
|3
|2
|1
|-5
|5
|5
|Nathan Johnson *
|27:22
|19
|5/13
|38.5%
|1/5
|20%
|4/8
|50%
|5/5
|100%
|4
|4
|5
|4
|4
|1
|1
|-13
|18
|6
|Marco Ceron
|00:09
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|7
|Luca Vincini
|23:49
|14
|6/7
|85.7%
|6/7
|85.7%
|0/0
|0%
|2/3
|66.7%
|3
|5
|8
|1
|3
|1
|-17
|24
|8
|Andrea Mezzanotte
|05:06
|0
|0/1
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1
|1
|-1
|9
|Rashawn Thomas *
|22:10
|5
|2/5
|40%
|2/4
|50%
|0/1
|0%
|1/4
|25%
|1
|3
|4
|2
|2
|1
|2
|-8
|8
|10
|Nicholas McGlynn *
|27:18
|12
|5/12
|41.7%
|5/11
|45.5%
|0/1
|0%
|2/2
|100%
|1
|7
|8
|1
|2
|1
|1
|-2
|16
|11
|Riccardo Visconti *
|20:41
|8
|3/5
|60%
|1/1
|100%
|2/4
|50%
|0/0
|0%
|2
|2
|3
|1
|2
|-10
|13
|Team/Coaches
|2
|1
|3
|1
|TOTAL
|200
|84
|29/67
|43.3%
|18/39
|46.2%
|11/28
|39.3%
|15/20
|75%
|9
|24
|33
|19
|21
|13
|11
|4
