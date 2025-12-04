Παναθηναϊκός: Αυτοί σφυρίζουν το ματς με τη Βαλένθια
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ισπανική ομάδα με στόχο την 5η σερί του νίκη, η οποία θα τον διατηρήσει και στην κορυφή της κατάταξης.
Μία ημέρα πριν από το τζάμπολ (5/12, 21:15) η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε και τους τρεις διαιτητές οι οποίοι θα σφυρίξουν την εν λόγω αναμέτρηση.
Συγκεκριμένα την ευθύνη του αγώνα στο «Telekom Center Athens» στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης θα έχουν ο Σέρβος Ίλια Μπελόσεβιτς, ο Σλοβένος Μίλαν Νέντοβιτς και ο Λιθουανός Γκίτις Βίλιους.
