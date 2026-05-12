Παναθηναϊκός: Οι πρωταθλητές της ομάδας στο μπάσκετ με αμαξίδιο στη φιέστα στον Τάφο του Ινδού

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός έκανε γνωστό στον κόσμο του πως η ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο που πήρε το πρωτάθλημα θα βρεθεί στον Τάφο του Ινδού την Πέμπτη για να αποθεωθεί μαζί με την ομάδα του βόλεϊ.

Τόσο το ανδρικό τμήμα του Παναθηναϊκού στο βόλεϊ όσο και το τμήμα μπάσκετ με αμαξίδιο πήραν το πρωτάθλημα φέτος. Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός ενημέρωσε τον κόσμο του πως και τα δύο τμήματα θα βρεθούν στην γιορτή που θα γίνει στον Τάφο του Ινδού την Πέμπτη.

«Θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθούν οι αθλητές του τμήματος στο ιστορικό κλειστό και θα είναι μια ξεχωριστή στιγμή για όλους», αναφέρει η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη.

«Την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 19:08 θα παρευρεθούν στον Τάφο του Ινδού και οι “λεβέντες με καρδιά” του τμήματος μπάσκετ με αμαξίδιο μαζί με τους πρωταθλητές του ανδρικού τμήματος βόλεϊ.

Ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη οικογένεια και αυτό αποδεικνύεται συνεχώς και ποικιλοτρόπως με διάφορους τρόπους.

Την ερχόμενη Πέμπτη έχουμε γιορτή στον Τάφο του Ινδού για να αποθεωθούν οι άσοι του Δημήτρη Ανδρεόπουλου αλλά και το τμήμα μπάσκετ με αμαξίδιο που πήρε το πρωτάθλημα στο Μεσολόγγι.

