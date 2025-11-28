Πλημμύρισε και πάλι το ΣΕΦ

Μετά την έντονη νεροποντή στην Αττική πλημμύρισε για άλλη μια φορά το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η καταιγίδα που έπληξε την Αττική τις τελευταίες ώρες δημιούργησε νέα προβλήματα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και καθώς πλημμύρισε και πάλι.

Στο φαληρικό παλέ διεξάγεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τάε Κβο Ντο και λίγο έλειψε να... αναβληθεί λόγω των νερών που είχαν περάσει μέσα στο γήπεδο.

Παρόλα αυτά συνεχίστηκε κανονικά αν και τα νερά είχαν πλημμυρίσει εκ νέου το εσωτερικό του ΣΕΦ.