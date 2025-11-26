Ο Νίκολας Λαπροβίτολα υπέστη τραυματισμό στον προσαγωγό και θα στερήσει τις υπηρεσίες του στην Μπαρτσελόνα για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες.

Η Μπαρτσελόνα, μέσω ανάρτησή της ανακοίνωσε πως δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Νίκολα Λαπροβίτολα για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες.

Ο Αργεντινός γκαρντ υπέστη τραυματισμό στον προσαγωγό του και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον ένα μήνα.

Σε έξι παρουσίες τη φετινή χρονιά, ο 35χρονος παίκτης της Μπαρτσελόνα, μετράει 9.3 πόντους και 3.8 ασίστ μ.ο, σε 18 λεπτά συμμετοχής.

