Μπαρτσελόνα: Χάνει τον Λαπροβίτολα για τέσσερις εβδομάδες
Η Μπαρτσελόνα, μέσω ανάρτησή της ανακοίνωσε πως δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Νίκολα Λαπροβίτολα για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες.
Ο Αργεντινός γκαρντ υπέστη τραυματισμό στον προσαγωγό του και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον ένα μήνα.
- Ολυμπιακός: Ο Ιφι δεν έπαιξε στην Αθήνα επειδή πονούσε στη μέση, καμία συζήτηση με τους «ερυθρόλευκους»
Σε έξι παρουσίες τη φετινή χρονιά, ο 35χρονος παίκτης της Μπαρτσελόνα, μετράει 9.3 πόντους και 3.8 ασίστ μ.ο, σε 18 λεπτά συμμετοχής.
Η ανάρτηση της Μπαρτσελόνα:
[𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐌𝐄̀𝐃𝐈𝐂]— Barça Basket (@FCBbasket) November 26, 2025
𝐍𝐢𝐜𝐨 𝐋𝐚𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐭𝐭𝐨𝐥𝐚 té una lesió al múscul adductor de la cuixa dreta. El temps de recuperació previst serà d'unes quatre setmanes aproximadament.
Molts ànims, Nico! ❤️🩹 pic.twitter.com/lBPB1cW4e7
