Ο Στέργιος Κουφός ανακοινώθηκε από τον Χολαργό, προκειμένου να αναλάβει τα «ηνία» της ομάδας, στην επιστροφή του στον σύλλογο έπειτα από οκτώ χρόνια.

Ο Έλληνας τεχνικός, αποτελεί «χρυσή σελίδα» στην ιστορία του Χολαργού, καθώς υπό τις οδηγίες του ανέβασε την ομάδα ως την άνοδο στη Basket League για πρώτη φορά στην ιστορία του, τη σεζόν 2017-2018.

Επίσης, την ίδια χρονιά ήταν η μοναδική ομάδα που είχε κερδίσει το Περιστέρι στην έδρα του και του είχε σπάσει το αήττητο, οδηγώντας τους «πρίγκιπες της δυτικής όχθης» στην πρώτη τους ήττα έπειτα από 437 ημέρες.

Οκτώ χρόνια αργότερα, ο Στέργιος Κουφός επιστρέφει «σπίτι» του με στόχο την ανάπτυξη των ακαδημιών και την εξέλιξη της ανδρικής ομάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Χολαργού:

«Ο ΧΟΛΑΡΓΟΣ ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας του με τον Στέργιο Κουφό.

Η ιστορία του Σ. Κουφού με τον Κ.Ο. ΧΟΛΑΡΓΟΥ είναι γραμμένη με χρυσά γράμματα.

Ο Coach έχει διανύσει μεγάλη πορεία στο Ελληνικό Μπάσκετ ως παίκτης αλλά και ως προπονητής έχοντας εργαστεί σε πολλές ομάδες, γράφοντας με κάποιες από αυτές, όπως το Ρέθυμνο το 2007 ιστορία (με τους Κρητικούς ήταν φιναλίστ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το 2007 απέναντι στον Παναθηναϊκό).

Επίσης, δούλεψε με επιτυχία και στο εξωτερικό (Κατάρ) όπου κατέκτησε τέσσερις τίτλους (2 πρωταθλήματα, ένα κύπελλο και το πρωτάθλημα Αραβικών συλλόγων) με την Αλ Ραγιάν, με την οποία αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς (τις σεζόν 2015-16 και 20216-17).

Στον ΧΟΛΑΡΓΟ επέστρεψε τον Ιανουάριο του 2017, ζώντας με την ομάδα της καρδιάς του, ιστορικές στιγμές, μέρες χαράς και υπερηφάνειας, οδηγώντας τον σύλλογό μας για πρώτη φορά στην ιστορία του στην Basket League.

Οκτώ χρόνια μετά, ήρθε η στιγμή Coach, να σε καλωσορίσουμε ξανά.

Ο πρόεδρος Κώστας Τούτουζας και τα μέλη του Δ.Σ. ανέθεσαν στον Στέργιο Κουφό την υλοποίηση τριετούς πλάνου, με βασική προτεραιότητα τις ακαδημίες του συλλόγου και την εξέλιξη της ανδρικής ομάδας. Καλώς ήρθες στο σπίτι σου Καπετάνιε, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!»

