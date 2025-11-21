Σλούκας: Η κίνηση που έκανε όταν τον αποθέωσε ο κόσμος του Παναθηναϊκού (vid)
Την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού γνώρισε ο Κώστας Σλούκας προς τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, όταν ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να του δώσει... ανάσες, βλέποντας την διψήφια διαφιρά που είχε πάρει πλέον το «τριφύλλι».
Βλέπετε, ο αρχηγός και ηγέτης των «πράσινων» ήταν αυτός που έδωσε το σύνθημα στο δεύτερο ημίχρονο, προκειμένου η ομάδα του να ξεφύγει στο σκορ και να πάρει ακόμα μία νίκη.
Μάλιστα, εκείνη την ώρα, όλο το γήπεδο σηκώθηκε στο πόδι, φωνάζοντας το όνομα του Κώστα Σλούκα, ο οποίος έδειχνε να το απολαμβάνει.
Όπως μπορείτε να δείτε και στο video που ανέβασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έβαλε τα χέρια στα αυτιά του, ζητώντας ουσιαστικά από τους φιλάθλους να φωνάξουν ακόμα πιο δυνατά και στη συνέχεια χειροκρότησε.
Δείτε το video...
OUR CAPTAIN. KOSTAS SLOUKAS. 🫡☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/9OTohxvp0D— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 20, 2025
