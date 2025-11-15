Ο Παναθηναϊκός Aktor ανακοίνωσε την έναρξη της χορηγικής συνεργασίας του με τη Wolt.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της χορηγικής συνεργασίας της με την Wolt, μία εταιρεία τεχνολογίας η οποία συνδέει καταναλωτές, τοπικές επιχειρήσεις και διανομείς, επαναπροσδιορίζοντας το τοπικό εμπόριο.

Η Wolt δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2019, με παρουσία σε πάνω από 72 πόλεις και συνεργασίες με χιλιάδες επιχειρήσεις και δεκάδες χιλιάδες διανομείς.

Η Wolt και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, από σήμερα, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν περισσότερη ενέργεια, χαρά και σύνδεση στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και στους χρήστες της Wolt. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί τη σύμπραξη δύο οργανισμών, που μοιράζονται κοινές αξίες και κοινό όραμα για την καινοτομία, την ποιότητα και την άμεση σύνδεση με τον κόσμο.

Η συνεργασία με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει την κοινή δέσμευση των δύο οργανισμών να δημιουργούν εμπειρίες που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά — συνδυάζοντας την ενέργεια του αθλητισμού με την καινοτομία της τεχνολογίας.

Σχετικά με τη Wolt:

Η Wolt είναι μία εταιρεία τεχνολογίας με έδρα το Ελσίνκι, η οποία έχει αναπτύξει και παρέχει μία ψηφιακή πλατφόρμα την οποία αξιοποιούν καταναλωτές, επιχειρήσεις και διανομείς. Η πλατφόρμα της Wolt συνδέει ανθρώπους που θέλουν να παραγγείλουν φαγητό και άλλα αγαθά, με επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να τα πουλήσουν ή να τα παραδώσουν. Για να το καταφέρει αυτό, η Wolt αναπτύσσει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών, από logistics, μέχρι λογισμικό λιανικής και χρηματοοικονομικές λύσεις, καθώς και τη λειτουργία των δικών της καταστημάτων με την επωνυμία Wolt Market. Τα προϊόντα της Wolt περιλαμβάνουν τα Wolt at Work (υπηρεσία παροχής γευμάτων ή γενικά μεγάλων παραγγελιών για εταιρείες), Wolt Drive (υπηρεσία άμεσης παράδοσης για συνεργαζόμενες επιχειρήσεις) και Wolt Self-Delivery (υπηρεσία παραγγελιοληψίας χωρίς διανομή, την οποία αναλαμβάνει η ίδια η επιχείρηση). Η αποστολή της Wolt είναι να κάνει τις πόλεις καλύτερες, ενισχύοντας και αναπτύσσοντας περαιτέρω τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες έχει παρουσία. Η Wolt ιδρύθηκε το 2014 και ένωσε τις δυνάμεις της με την DoorDash το 2022. Η DoorDash δραστηριοποιείται σήμερα σε 35 χώρες, 32 από τις οποίες λειτουργούν με τα προϊόντα και το εμπορικό σήμα της Wolt. Στην Ελλάδα η Wolt ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2019 και σήμερα έχει παρουσία σε περισσότερες από 72 πόλεις».