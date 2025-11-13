Την συμπαράσταση 1.000 και πλέον φιλάθλων του θα έχει ο Παναθηναϊκός στη Μαδρίτη για το ματς με την Ρεάλ.

Μία ώρα πριν από το τζάμπολ του αγώνα στην «Movistar Arena» μερικοί φίλοι της ομάδας είχαν δημιουργήσει ατμόσφαιρα... ΟΑΚΑ έξω από το γήπεδο.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε και... εντός καθώς οι «πράσινοι» έχουν την συμπαράσταση 1.000 και πλέον οπαδών του.

Οι 120 από αυτούς ακολούθησαν την ομάδα με την πτήση τσάρτερ ενώ όλοι οι υπόλοιποι βρέθηκαν μεμονωμένα στη Μαδρίτη.