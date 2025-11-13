Παναθηναϊκός: Τρέλα των φίλων των πρασίνων έξω από την Movistar Arena στη Μαδρίτη
Με «χόρτο μαγικό» ξεκίνησαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού την... δική τους προετοιμασία ενόψει του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη του παιχνιδιού για την 11η αγωνιστική της Euroleague είχαν μετατρέψει τον περιβάλλοντα χώρο της «Movistar Arena» σε... Telekom Center.
Όπως είναι γνωστό έχουν ακολουθήσει την αποστολή με το τσάρτερ 120 φίλαθλοι της ομάδας ενώ θα παραβρεθούν στη Μαδρίτη πολλοί περισσότεροι οι οποίοι έχουν φτάσει μεμονωμένα στην ισπανική πρωτεύουσα.
Δείτε το σχετικό βίντεο
☘️💥 Κόσμος του Παναθηναϊκού έξω από την Movistar Arena στην Μαδρίτη.#paobc pic.twitter.com/nmYgcr6Rmm— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 13, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.