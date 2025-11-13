Παναθηναϊκός: Τρέλα των φίλων των πρασίνων έξω από την Movistar Arena στη Μαδρίτη

Γιώργος Κούβαρης
οπαδοι
Οι φίλοι του Παναθηναϊκού δημιούργησαν ατμόσφαιρα... Telekom Center έξω από το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ του αγώνα.

Με «χόρτο μαγικό» ξεκίνησαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού την... δική τους προετοιμασία ενόψει του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη του παιχνιδιού για την 11η αγωνιστική της Euroleague είχαν μετατρέψει τον περιβάλλοντα χώρο της «Movistar Arena» σε... Telekom Center.

Όπως είναι γνωστό έχουν ακολουθήσει την αποστολή με το τσάρτερ 120 φίλαθλοι της ομάδας ενώ θα παραβρεθούν στη Μαδρίτη πολλοί περισσότεροι οι οποίοι έχουν φτάσει μεμονωμένα στην ισπανική πρωτεύουσα.

Δείτε το σχετικό βίντεο

 
     

